Detenido un hombre sospechoso por el incendio que afectó a cuatro coches de un taller en el lugar de Pousadoiro, en la parroquia rianxeira de O Araño

Dos de los coches quedaron completamente calcinados y otros dos resultaron afectados parcialmente Chechu Río

Las imágenes grabadas por la cámara de vigilancia del taller de Pousadoiro, en la parroquia rianxeira de O Araño, en cuyas inmediaciones quedaron calcinados por completo dos coches y otros dos quedaron afectados a primera hora de la mañana de ayer, permitieron a la Guardia Civil identificar al presunto autor del incendio provocado en uno de esos vehículos y que se extendió por lo que estaban en sus inmediaciones. Ello permitió que los efectivos de instituto armado pudieran proceder a su detención y esta mañana fue puesto a disposición de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Padrón y que, tras tomarle declaración, decretó su puesta en libertad, quedando como investigado por un delito de daños.

Cabe recordar que, tal y como se informó ayer, cuatro coches de un taller mecánico y que estaban aparcados en el lugar de Pousada, en la parroquia rianxeira de O Araño, se vieron afectados por un incendio que, al parecer, se inició en uno de ellos por causas que se desconocían y que estaban siendo investigadas, y que permitieron esclarecer que su origen fue intencionado. Ocurrió en torno a las siete menos diez de la mañana de este jueves cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un vehículo estaba ardiendo y que el fuego se estaba extendiendo hacia otros que se encontraban en sus inmediaciones.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que inicialmente solicitaron la colaboración de sus compañeros de Ribeira, pero cuando iban de camino fueron anulados al no ser ya necesaria su intervención.

Investigación

Igualmente, hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Rianxo y de Padrón, y está previsto que acuda una unidad judicial de Noia para hacerse cargo de manera más exhaustiva de las pesquisas sobre las causas del incendio, sin que se descarte que pudo haber sido provocado. Al parecer, en la zona hay alguna cámara de vigilancia y la Guardia Civil ya dispone de las grabaciones, por lo que los investigadores realizaron un visionado de las imágenes captadas y que, finalmente, contribuyeron a descubrir las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento con base en el polígono industrial de Espiñeira apagaron las llamas con espuma y con agua y evitaron que se siguieran extendiendo a otros vehículos que había en las proximidades a los afectados por el incendio, de los que dos quedaron completamente calcinados y otros dos lo hicieron de manera parcial. Al lugar del suceso también se movilizó una patrulla de la Policía Local de Rianxo.