Un incendio afecta a cuatro coches de un taller mecánico en la parroquia rianxeira de O Araño

Los Bomberos de Boiro lograron sofocar las llamas y evitaron que alcanzasen a otros vehículos que había en las inmediaciones Chechu Río

Cuatro coches de un taller mecánico y que estaban aparcados en el lugar de Pousada, en la parroquia rianxeira de O Araño, se han visto afectados por un incendio que, al parecer, se inició en uno de ellos por causas que se desconocen y que están siendo investigadas. Fue en torno a las siete menos diez de esta mañana cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un vehículo estaba ardiendo y que el fuego se estaba extendiendo hacia otros que se encontraban en sus inmediaciones.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que inicialmente solicitaron la colaboración de sus compañeros de Ribeira, pero cuando iban de camino fueron anulados al no ser ya necesaria su intervención.

Igualmente, hasta el lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Rianxo y de Padrón, y está previsto que acuda una unidad judicial de Noia para hacerse cargo de manera más exhaustiva de las pesquisas sobre las causas del incendio, sin que se descarte que pudo haber sido provocado. Al parecer, en la zona hay alguna cámara de vigilancia y la Guardia Civil ya dispone de las grabaciones, por lo que los investigadores podrán realizar un visionado de las imágenes que se hayan podido recoger y que podrían contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento con base en el polígono industrial de Espiñeira apagaron las llamas con espuma y con agua y evitaron que se siguieran extendiendo a otros vehículos que había en las proximidades a los afectados por el incendio, de los que dos quedaron completamente calcinados y otros dos lo hicieron de manera parcial.