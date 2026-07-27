Sogasp y Rianxo organizan la V Andaina Solidaria a Favor do Pobo Saharaui

Presentación de la actividad en la Casa Consistorial Concello

Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogasp), en colaboración con el Concello de Rianxo, organiza la V Andaina Solidaria a Favor do Pobo Saharaui, que tendrá lugar el 22 de agosto. La prueba se organiza a beneficio de Sogasp, que recibirá el 100% de los recaudado a través de las inscripciones.

Con el objetivo de que la prueba sea accesible para todo el mundo, se dispondrán de dos recorridos para que los participantes puedan escoger el que prefieran: uno de cinco kilómetros y otros de once. La salida y la llegada será en la Praza Castelao, con trayectos que transcurrirán por el entorno del paseo marítimo y la senda litoral de Taragoña. La prueba comenzará después de la actuación de los Gaiteiros de Fogo Fatuo, a partir de las diez de la mañana.

Los menores de edad deberán cumplimentar una autorización paterna, materna o del tutor legal para poder participar, la cual deberá presentarse en el momento de la recogida de la pulsera. En el caso de no presentar esta autorización, no será posible la participación en la prueba, no siendo reembolsable en importe de la misma. Además, no se permite participar acompaña de animales.

Asimismo, en caso de no poder participar, los interesados podrán colaborar igualmente a través del Dorsal Cero.

Los fondos obtenidos permitirán, entre otras cosas, financiar el programa ‘Vacacións en Paz’, que favorece que muchos niños y niñas pasen el verano alejados de las altas temperaturas que en estos meses se alcanzan en los campos de refugiados, que pueden superar los 50 grados.