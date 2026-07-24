Rianxo recibe a los niños saharauis del programa “Vacacións en Paz”

Recepción de los jóvenes en la Casa Consistorial Concello

La corporación municipal de Rianxo recibió este jueves en la Casa Consistorial a los niños y niñas saharauis que pasarán el verano en la localidad barbanzana gracias al programa “Vacacacións en Paz”, impulsado por la entidad Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogasp).

Durante los meses de julio y agosto, familias rianxeiras acogerán a estos jóvenes para que puedan disfrutar de un verano alejados de las duras condiciones de los campamentos de personas refugiadas saharauis, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados. Además de disfrutar de dos meses llenos de nuevas de experiencias, tendrán acceso a revisiones médicas, atención sanitaria y una alimentación equilibrada.

“Vacacións en Paz” es una oportunidad para mejorar la salud y la calidad de vida de estos niños y niñas, pero también para crear lazos que perduren en el tiempo y seguir fortaleciendo los valores de solidaridad, cooperación y compromiso que caracterizan a los vecinos de Rianxo.