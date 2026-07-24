Rianxo activa un dispositivo especial de tráfico con motivo de las Festas de Taragoña

Imagen de archivo de la Casa Consistorial

El Concello de Rianxo activa un dispositivo especial de tráfico y seguridad ciudadana con motivo de la celebración de las Festas de Taragoña, que se prolongarán hasta este domingo, 26 de julio.

De esta manera, hay colocada señalización circunstancial para acceder a Campo Maneiro, estableciéndose sentidos únicos de circulación para entrar y salir de la zona. Además, como otros años, se podrán acceder desde Campo de Pazos y salir por Corques.

También, se han habilitado aparcamientos y zonas reservadas para vehículos con movilidad reducida en el entorno del lugar en el que se celebra la verbena, así como una parada de taxis para facilitar que se pueda utilizar dicho servicio de transporte durante la fiesta.

Por otro lado, se limita el estacionamiento en Campo de Pazos por actividades varias que se van a realizar. Permanecerá abierto el aparcamiento municipal y se dispone de un área recientemente habilitada detrás del supermercado.