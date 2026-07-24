Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Rianxo activa un dispositivo especial de tráfico con motivo de las Festas de Taragoña

El plan de seguridad viaria estará activo hasta la conclusión de las celebraciones el 26 de julio

Sandra Rey
24/07/2026 12:46
Concello de Rianxo
Imagen de archivo de la Casa Consistorial
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Rianxo activa un dispositivo especial de tráfico y seguridad ciudadana con motivo de la celebración de las Festas de Taragoña, que se prolongarán hasta este domingo, 26 de julio.

De esta manera, hay colocada señalización circunstancial para acceder a Campo Maneiro, estableciéndose sentidos únicos de circulación para entrar y salir de la zona. Además, como otros años, se podrán acceder desde Campo de Pazos y salir por Corques.

También, se han habilitado aparcamientos y zonas reservadas para vehículos con movilidad reducida en el entorno del lugar en el que se celebra la verbena, así como una parada de taxis para facilitar que se pueda utilizar dicho servicio de transporte durante la fiesta.

Por otro lado, se limita el estacionamiento en Campo de Pazos por actividades varias que se van a realizar. Permanecerá abierto el aparcamiento municipal y se dispone de un área recientemente habilitada detrás del supermercado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620