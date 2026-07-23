Rianxo se sumerge en el teatro gallego de monicreques con el Titiriberia

Titiriberia, el festival de títeres tradicionales Cedida

Del 18 al 23 de agosto, Rianxo acogerá una nueva edición del Titiriberia, el festival de títeres tradicionales, organizado por la asociación Morreu o Demo con el apoyo del Concello de Rianxo, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el INAEM.

Tanxarina, Os Monicreques de Kukas, Trécola y Viravolta, formaciones con más de cuarenta años de trayectoria, serán las encargadas de pasar este año por el Titiriberia.

Viravolta abrirá el martes 18 de agosto junto a Títeres Alakrán y la formación musical Vai de roda el cartel de este año del festival con ‘A festa dos Títeres’. Además, Viravolta ofrecerá juegos en la ya tradicional Feira Vella que Titiriberia instala en cada edición en el Campo de Arriba de Rianxo.

Cada año, este festival de monicreques ofrece cursos de formación para acercar esta disciplina artística a su público. Este año la formación la impartirá el maestro portugués José M. Valbom Gil entre los días 21 y 23 de agosto. El plazo de inscripción estará abierta hasta el 15 de agosto.