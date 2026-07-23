La xouba ya se puede degustar en Rianxo en su semana de exaltación gastronómica

La XXVIII Festa da Xouba dio ayer el pistoletazo de salida en Rianxo para celebrar toda una semana gastronómica y cultural con la xouba como protagonista y con 12 locales participantes en la ya tradicional ruta de tapas.

Tras la iluminación de las calles y el acto institucional, en el que participó el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, hoy, a partir de las 18:00 horas, se podrá disfrutar de la exposición ‘Rostro do noso mar’, mientras que a las 21:30 horas tendrá lugar un espectáculo especial de luces y sonidos a cargo de Cuarteto Riamona en la Plaza Rafael Dieste. El viernes, en esta misma plaza y a las 21:30 horas, la Coral de Rianxo ofrecerá una actuación.

La xouba volverá a ser protagonista esta semana de la gastronomía y la cultura local Más información

El sábado será el día grande con la gran degustación de xouba en Campo de Arriba. La carpa abrirá a las 12:00 horas y poco después comenzará una sesión vermú para animar a todo el público que quiera unirse a la fiesta. A última hora, a las 22:30, la Banda de la Escuela de Música ofrecerá un concierto especial con banda sonoras de películas infantiles en Rafael Dieste. El domingo un espectáculo de música y baile tradicional, a cargo de O Fiadeiro, clausurará la celebración en plaza de Castelao.

Ruta de tapas

En cuanto a la ruta de tapas, en esta ocasión los locales participantes serán: Bar A Lareira, Aghro da Corna, Restaurante Atalaia, Café Bar Evi’s, Cafetería Náutico de Rianxo, Café Bar O Costillar, O Curral do Marqués, Restaurante O Vilar, Cafetería Castelao, Parrillada Ourense, Café Bar Saraiba y Pizzería Toskana. La gran mayoría ofrecerán sus elaboraciones ya desde hoy a partir de las 12:30, salvo Parrillada Ourense que lo hará mañana a las 20:00 horas y Café Bar Saraiba el sábado.