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Rianxo

La xouba ya se puede degustar en Rianxo en su semana de exaltación gastronómica

El día grande será el sábado en Campo de Arriba y hasta 12 locales participarán en la tradicional ruta de tapas

Fátima Pérez
23/07/2026 11:44
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La XXVIII Festa da Xouba dio ayer el pistoletazo de salida en Rianxo para celebrar toda una semana gastronómica y cultural con la xouba como protagonista y con 12 locales participantes en la ya tradicional ruta de tapas.

Tras la iluminación de las calles y el acto institucional, en el que participó el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, hoy, a partir de las 18:00 horas, se podrá disfrutar de la exposición ‘Rostro do noso mar’, mientras que a las 21:30 horas tendrá lugar un espectáculo especial de luces y sonidos a cargo de Cuarteto Riamona en la Plaza Rafael Dieste. El viernes, en esta misma plaza y a las 21:30 horas, la Coral de Rianxo ofrecerá una actuación.

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, presenta el cartel de la Festa da Xouba

La xouba volverá a ser protagonista esta semana de la gastronomía y la cultura local

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El sábado será el día grande con la gran degustación de xouba en Campo de Arriba. La carpa abrirá a las 12:00 horas y poco después comenzará una sesión vermú para animar a todo el público que quiera unirse a la fiesta. A última hora, a las 22:30, la Banda de la Escuela de Música ofrecerá un concierto especial con banda sonoras de películas infantiles en Rafael Dieste. El domingo un espectáculo de música y baile tradicional, a cargo de O Fiadeiro, clausurará la celebración en plaza de Castelao.

Ruta de tapas

En cuanto a la ruta de tapas, en esta ocasión los locales participantes serán: Bar A Lareira, Aghro da Corna, Restaurante Atalaia, Café Bar Evi’s, Cafetería Náutico de Rianxo, Café Bar O Costillar, O Curral do Marqués, Restaurante O Vilar, Cafetería Castelao, Parrillada Ourense, Café Bar Saraiba y Pizzería Toskana. La gran mayoría ofrecerán sus elaboraciones ya desde hoy a partir de las 12:30, salvo Parrillada Ourense que lo hará mañana a las 20:00 horas y Café Bar Saraiba el sábado. 

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