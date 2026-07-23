Hasta ocho casetas y más de veinte firmas: la Feira do Libro de Rianxo abre sus puertas

Presentación de la Feira do Libro de Rianxo Cedida

Rianxo será la capital cultural de Galicia del 23 al 26 de julio. Así lo detalló el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, en la inauguración de la Feira do Libro. En total este año la Praza de Castelao albergará un total de ocho casetas y una intensa programación con charlas coloquios, teatro en las calles, un espectáculo de ilusionismo o un concierto de bandas sonoras de cine infantil en la plaza de Rafael Dieste, entre otras propuestas culturales.

En esta edición habrá hasta 23 firmas de distintos autores y en diferentes casetas. Mañana, será el turno de Alba López Paredes, que firmará en caseta de la librería Cándido, de Alba Formoso, que estará en la caseta de Pedreira, y de Miguel Pérez que firmará en la caseta de la librería Planeta Mozo.

Por su parte, en la carpa de actividades, mañana está previsto el teatro para familias a las 19:30, así como la presentación del poemario ‘Pai’, de Miguel Louzao Outeiro, y de la obra ‘Pacto de silencio’ por parte de Ana Viéitez y Óscar Reboiras.

En el acto de apertura de la feria, que se celebró hoy, participó el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la diputada provincial de Cultura, Natividade González; la representante de la Federación de Librerías; el alcalde, Julián Bustelo; y el que fue pregonero de esta edición, el escritor Anxo Angueira.