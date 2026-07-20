Rianxo
Un incendio forestal en Rianxo afecta a 3.800 metros cuadrados de terreno
El suceso tuvo lugar cerca del campo de fiestas de la parroquia de Araño
La parroquia de Araño, en Rianxo, se vio estar tarde afectada por un incendio forestal cerca del campo de las fiestas, el cual afectó a un terreno de unos 3.800 metros cuadrados.
Sobre las 15:30 horas saltaban las alarmas del suceso, hasta donde se desplazaron los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, y que rápidamente consiguieron estabilizar.
En las labores de extinción participó también una motobomba del Concello de Rianxo y la Policía Local, y según declaraba el alcalde, Julián Bustelo, a través de sus redes sociales, posteriormente se continuó con los operativos con la finalidad de evitar que se reactive el fuego.