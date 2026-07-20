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Rianxo

Un incendio forestal en Rianxo afecta a 3.800 metros cuadrados de terreno

El suceso tuvo lugar cerca del campo de fiestas de la parroquia de Araño

Sandra Rey
20/07/2026 18:41
Imagen del suceso
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La parroquia de Araño, en Rianxo, se vio estar tarde afectada por un incendio forestal cerca del campo de las fiestas, el cual afectó a un terreno de unos 3.800 metros cuadrados.

Sobre las 15:30 horas saltaban las alarmas del suceso, hasta donde se desplazaron los medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, y que rápidamente consiguieron estabilizar.

En las labores de extinción participó también una motobomba del Concello de Rianxo y la Policía Local, y según declaraba el alcalde, Julián Bustelo, a través de sus redes sociales, posteriormente se continuó con los operativos con la finalidad de evitar que se reactive el fuego.

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