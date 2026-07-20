Trasladan a una persona al hospital luego de un incendio en una cocina en Rianxo

Los bomberos de Ribeira en el local de restauración afectado por el fuego Bomberos Ribeira

Una persona fue evacuada esta madrugada al Hospital Clínico de Santiago (CHUS) tras que un incendio que quemó la campana extractora y los muebles de la cocina de un piso en la calle Xosé María Brea Segade, en Rianxo.

Fue la Policía Local la que informó al 112 Galicia del fuego diez minutos después de las cinco de la mañana, señalando además que había una persona en la ventana.

Hasta el lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. También se informó a los Bomberos de Ribeira, que no llegaron a actuar.

Fuego en un local de restauración en Ribeira

Donde si llegaron a acudir los efectivos ribeirenses fue en un incendio ocurrido este mediodía, sobre las 12 horas, en un local de restauración en la parroquia de Olveira, concretamente en la carretera de As Dunas. Fuentes del 112 explicaron que el fuego se originó en un área con enchufes, afectando a parte del mostrador.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los bomberos de Ribeira, que apagaron las llamas y se quedaron posteriormente para hacer diversas comprobaciones.

También acudieron al lugar efectivos del servicio de emergencias municipal, y los bomberos de Boiro fueron avisados, pero no llegaron a actuar.