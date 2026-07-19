La xouba volverá a ser protagonista esta semana de la gastronomía y la cultura local

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, presenta el cartel de la Festa da Xouba Cedida

La Festa da Xouba volverá a cubrir Rianxo con uno de los productos estrella de la ría y uno de los más emblemáticos de la localidad. La celebración comenzará este miércoles 22 de julio y se prolongará hasta el sábado 25, el día grande, en el que los comensales podrán disfrutar de la gran degustación de xouba en el Campo de Arriba.

La semana estará cargada de actividades con la Feira do Libro de Rianxo el jueves en horario de mañana y, posteriormente, el pregón del escritor Anxo Angueira. Ese mismo día también se celebrará una charla divulgativa sobre el eclipse solar que se podrá ver en toda la comarca el próximo 12 de agosto. La rianxeira Paula Cambeses, doctoranda en Matemáticas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), y José Ángel Docobo Durántez, catedrático de Astronomía de la misma universidad, serán los encargados de ofrecer esta conferencia. Finalmente, la programación del jueves se completará con la representación de ‘Ñiqui Ñaque’ en la Praza Castelao, una producción del Centro Dramático Galego.

El Concello anuncia que compartirá más información sobre el programa en los próximos días y recuerda que la próxima semana se celebrarán también las fiestas de Taragoña, para poner el broche a la agenda rianxeira.