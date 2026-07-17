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Rianxo

Elude la pena de tres años de cárcel por apuñalar a un vecino de Rianxo

Al responsable de los hechos se le acusa de un delito de lesiones con instrumento peligroso

Sandra Rey
17/07/2026 16:51
El juicio se celebró en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
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La Sección Número Seis de la Audiencia Provincial de A Coruña alza la “medida cautelar de prisión provisional” de un acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso por apuñalar a un vecino de Rianxo reiteradas veces. La decisión del Juzgado viene dada tras la celebración del juicio en el que se impuso la pena de tres años de cárcel para el responsable de los hechos, además de una orden de alejamiento y el pago de indemnizaciones y una multa.

Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2025, cuando sobre las 20:30 horas, el acusado accedió al garaje de la vivienda de la víctima, ubicada en Rianxo, y, aprovechando que este último se encontraba de espaldas, “procedió a asestar dos golpes con un cuchillo de cocina de veinte centímetros de hoja en la espalda al tiempo que decía ‘voute matar’”.

De esta manera, ambos varones se vieron involucrados en un forcejeo en el que la víctima sufrió diversas heridas superficiales por todo el cuerpo y para las que fue necesaria tratamiento quirúrgico.

Asimismo, su mujer “al escuchar gritos y tras apreciar como su marido sujetaba al lado del portón a otro varón”, se desplazó hasta el lugar de los hechos para tratar de desarmar al acusado, “sufriendo como consecuencia un corte de unos dos centímetros en la palma de su mano izquierda que requirió tratamiento quirúrgico menor mediante puntos de sutura”. Sin embargo, la mujer consiguió desarmar al atacante tras golpearlo con el mango de un hacha.

Ante dichos actos, la Sala condenó al agresor como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso a la pena de tres años de cárcel –posteriormente alzada– y a la prohibición de aproximarse al matrimonio a su domicilio, trabajo o cualquier otro lugar en el que pueda encontrarse, a una distancia inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio, todo por un periodo total de dos años.

Asimismo se le impuso la obligación de indemnizarlos con la suma de 1851,70 euros a cada uno, y también al Sergas por los gastos de asistencia de los perjudicados.

Por otro lado, como autor de un delito de lesiones imprudentes, también se le condenó a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de diez euros por el daño ocasionado a la mujer durante el forcejeo.

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