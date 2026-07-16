Herido leve un conductor tras salirse de la vía e impactar con la mediana en Rianxo

Imagen de archivo de una ambulancia frente al centro de salud de Rianxo

Un conductor resultó herido leve esta tarde tras salirse de la vía e impactar contra la mediana. El suceso tuvo lugar sobre las 15:10, en el kilómetro 14 de la carretera de titularidad provincial DP-7202, a su paso por la parroquia de Asados.

Hasta el lugar del suceso se trasladó el servicio de Urgencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Boiro. Fuentes del 112 Galicia declaran que el afectado no quiso asistencia médica y mismo solicitó el alta voluntaria.