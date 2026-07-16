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Rianxo

Herido leve un conductor tras salirse de la vía e impactar con la mediana en Rianxo

El suceso tuvo lugar esta tarde, sobre las 15:10, en el término de la parroquia de Asados

Redacción
16/07/2026 16:30
Imagen de archivo de una ambulancia frente al centro de salud de Rianxo
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Un conductor resultó herido leve esta tarde tras salirse de la vía e impactar contra la mediana. El suceso tuvo lugar sobre las 15:10, en el kilómetro 14 de la carretera de titularidad provincial DP-7202, a su paso por la parroquia de Asados.

Hasta el lugar del suceso se trasladó el servicio de Urgencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Boiro. Fuentes del 112 Galicia declaran que el afectado no quiso asistencia médica y mismo solicitó el alta voluntaria. 

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