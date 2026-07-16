El servicio ‘Rianxo Madruga’ volverá a facilitar la conciliación familiar en el curso 2026/2027

Casa Consistorial de Rianxo

La junta de gobierno del Concello de Rianxo aprobó esta semana las bases para la próxima edición del programa de conciliación municipal, ‘Rianxo Madruga’, que contribuirá a facilitar la gestión laboral y personal de las familias de Rianxo durante el curso 2026/2027.

Con esta edición, ya es el tercer año consecutivo que el ejecutivo local impulsa este programa, calificándolo como un ”importante servizo xa consolidado en Rianxo”.

El servicio se prestará desde dos horas antes del inicio de la jornada escolar en los tres centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, siempre y cuando se alcance el grupo mínimo de alumnado exigido.

En total se habilitarán hasta 60 plazas distribuidas de la siguiente manera: 30 plazas para el CEIP ADR Castalao, 15 para el CEIP Ana María Diéguez y otras 15 para el CEP Xosé María Brea Segade.

Desde el Concello anuncian que pronto se abrirá el periodo de matrícula con toda la información necesaria.

Asimismo, también adelantan que actualmente se encuentran trabajando en un servicio de conciliación municipal para todos los periodos no lectivos del curso, además de tratar de poner en marcha un servicio de comedores.