El festival ‘Viladomar: Máis alá dos muros’ incorpora tres nuevas obras al museo al aire libre de Rianxo

''As tres mouras' de Alejandro Mosquera Aigi Boga

El festival ‘Viladomar: Máis alá dos muros’ cerró su edición 2026 con la incorporación de tres nuevos murales al museo al aire libre que se construye en el municipio de Rianxo desde el 2018.

Las tres obras proponen diferentes formas de acercarse a la memoria y a la identidad de Rianxo desde la creación contemporánea. La mirada femenina y marinera de Lula Goce, la reinterpretación geométrica de la tradición oral de Mosquera y la conexión entre Galicia y Argentina planteada por Agustina Shuna amplían un recorrido que ya forma parte del paisaje urbano y rural del municipio.

Pinturas y artistas

Lula Goce, una de las muralistas gallegas con mayor proyección internacional, realizó el mural titulado ‘Nabia’, en el que se representa la figura de una rianxeira, mujer del mar y símbolo de “afouteza”. La obra rinde homenaje a las generaciones de mujeres que sostuvieron a sus familias y participaron activamente en la vida marítima.

'Nabia' de Lula Goce Aigi Boga

Por su parte, Alejandro Mosqueta presenta ‘As tres mouras’, una obra que representa una leyenda vinculada a la fervenza del Pozo Bastón. El mural expone así a tres “mouras” que intententan salir del agua y caminan hacia la luz, con el pelo largo y un gesto dramático que le aporta a la escena una atmósfera casi religiosa.

En la parte inferior, un hombre lanza tres bollos de pan para liberarlas. Sin embargo, uno de ellos está mordido, lo que provoca que una de las “mouras” quede coja, tal y como relata la leyenda.

Finalmente, Agustina Shaun rinde homenaje con su obra ‘Ondas’ a la emigración y a la estrecha relación hsitórica entre Rianxo y Argentina, un cínculo también atraviesa la propia historia de la artista. La protagonista del mural es su particular versión de la Rianxeira, representada mirando hacia el otro lado del Atlántico, hacia el país en el que nación la célebre canción y en la que Castelao vivió durante su exilio.

'Ondas' de Agustina Shuan Aigi Boga

Las nuevas obras se suman a las 23 ya hechas en ediciones anteriores, conformando un recorrido de arte al aire libre disponible durante todo el año.