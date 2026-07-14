‘O Titiriberia’ aterriza en Rianxo con espectáculos y exposiciones sobre el mundo de las marionetas

Imagen de una de las exposiciones Cedida

‘O Titiriberia: Festival de títeres tradicionais’, organizado por la asociación Morreu o Demo con el apoyo del Concello de Rianxo, la Xunta, la Diputación y el Inaem, celebrará en Rianxo este verano su undécima edición, con exposiciones que se prolongarán hasta el mes de septiembre y varios espectáculos del 18 al 23 de agosto.

A partir de hoy, el Titiriberia arrancará con su oferta expositiva con las muestras ‘Tanxarina, 40 anos de monicreques’, sobre una de las compañías del teatro de objetos más longevas de Galicia; y ‘Marionetas nos escaparates’, una colaboración que desarrolla el festival con la Asociación Rianxeira de Empresas y en la que se exponen una selección de pizas de la compañía Trécola.

También, cada año el festival ofrece, tanto al sector profesional como al público, cursos para acercarse a la disciplina artística de los títeres bajo el amparo de la Escola de Títeres Barriga Verde. Este año impartirá el maestro portugués José M. Valbom Gil una formación sobre el Teatro Dom Roberto, forma portuguesa del títere de cachiporra, y que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto. El plazo de inscripciones concluye el día 15 del mismo mes.

A partir del 15 de julio, el Titiriberia arrancará con su oferta expositiva con las muestras ‘Tanxarina, 40 anos de monicreques’, sobre una de las compañías del teatro de objetos más longevas de Galicia; y ‘Marionetas nos escaparates’, una colaboración que desarrolla el festival con la Asociación Rianxeira de Empresas y en la que se exponen una selección de pizas de la compañía Trécola.

También, cada año el festival ofrece, tanto al sector profesional como al público, cursos para acercarse a la disciplina artística de los títeres bajo el amparo de la Escola de Títeres Barriga Verde. Este año impartirá el maestro portugués José M. Valbom Gil una formación sobre el Teatro Dom Roberto, forma portuguesa del títere de cachiporra, y que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto. El plazo de inscripciones concluye el día 15 del mismo mes.