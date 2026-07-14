El Concello de Rianxo supera el millón de euros en obras licitadas en la primera mitad del año

Imagen de archivo del alcalde de Rianxo, Julián Bustelo

El Concello de Rianxo anuncia que ya supera el millón de euros en obras licitadas en lo que va de 2026, un logro camino de alcanzar –y con intención de sobrepasar– el millón y medio invertido el año pasado.

Entre los trabajos se encuentran diversas actuaciones de ampliación de redes de abastecimiento y saneamiento, como son las ejecutadas en el núcleo de Villanustre, en Asados, por un importe de 197.582 euros; en el lugar de Tronco (Rianxo) por 208.785,50 euros; y la ampliación de la red entre Corques y Outeiro, en Taragoña, por valor de 90.713,70 euros.

También, las obras licitadas incluyen la renovación de los viales del núcleo de Regueiro, en Isorna, por un importe que asciende a los 63.401,56 euros; la tercera y última fase del proyecto de renovación de la iluminación del paseo marítimo, concretamente el tramo de Praia do Pazo y Praia da Torre, por 40.000 euros; y, finalmente, la renovación del alumbrado público en la villa de Rianxo, siendo la actuación con mayor inversión por un importe que asciende a los 493.257,43 euros.

Así, el Concello de Rianxo continúa con su compromiso de mejorar los servicios e infraestructuras municipales, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.