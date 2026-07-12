El alcalde y la Policía Local de Rianxo denuncian actos de vandalismo en bienes públicos

Un banco de piedra roto en la calle Subcampo Policía Local de Rianxo

El municipio de Rianxo amaneció hace unos días con parte de su mobiliario urbano dañado, unos hechos que tanto el alcalde, Julián Bustelo, como el cuerpo de la Policía Local no han tardado en denunciar a través de redes sociales.

Según exponen los agentes de seguridad, fue el pasado sábado cuando recibieron varios avisos de particulares de que algunos bienes públicos de diferentes puntos del municipio estaban visiblemente dañados.

Así, las deficiencias más importantes se comprobaron en un banco de piedra de la calle Subcampo, el cual apareció fracturado y, en consecuencia, inhabilitado.

También, en el paseo marítimo, a la altura de Rinlo, los agentes verificaron que varias piedras del umbral del muro fueron arrancadas y lanzadas a la zona del mar, ocasionando importantes daño en la infraestructura. Además, en la misma zona, vieron que un banco de madera esta dañado.

Ante estos hechos, la Policía Local de Rianxo ha iniciado las oportunas gestiones de investigación para tratar de identificar al autor o autores de dichos actos de vandalismo, los cuales podrían ser constitutivos de un presunto delito de daños contras el patrimonio público. Por ello, el cuerpo solicita la colaboración de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde rianxeiro, declaró que “para un municipio coma o noso supón un enorme esforzo manter nun estado axeitado este tipo de elementos dos que todos e todas desfrutamos. Ben sei que aínda temos moito que facer nese sentido, mais este tipo de actos vandálicos non fan máis que dificultar ese traballo e obrigarnos a perder tempo e recursos en repoñer o destruído”.