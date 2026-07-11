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Rianxo

La Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo avanza con el estudio geotécnico

El informe es necesario para poder redactar el proyecto constructivo del futuro edificio

Redacción
11/07/2026 22:06
Formoso y Bustelo en la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo
Formoso y Bustelo en la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo
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El Concello de Rianxo avanza en el proyecto de la Casa de Acompañamento aos Maiores (CAM) con la realización del estudio geotécnico, un paso previo y necesario para la redacción del plan de construcción del futuro edificio, que corresponde al nuevo modelo público de residencias impulsado por la Diputación de A Coruña.

El Pleno de la corporación aprobó por unanimidad el pasado mes de abril la cesión al ente provincial de una parcela de titularidad municipal para la construcción del inmueble que acogerá este importante servicio. El edificio se organizará en cuatro unidades convivenciales que ofrecerán 59 plazas. Cada unidad tendrá cocina salón y espacios comunes que reproducen el ambiente de un hogar. Habrá, además, atención médica geriátrica, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y fisioterapia.

La residencia se caracterizará por “fuxir do modelo actual apostando por un centro pequeno, integrado plenamente no municipio e baseado na cogobernanza entre profesionais, persoas usuarias e familias”, según explican desde el gobierno municipal.

”Con este importantísimo investimento e grazas á colaboración entre administracións dáselle responsta a unha vella demanda do noso municipio e do conxunto da comarca do Barbanza”, destaca el alcalde, Julián Bustelo.

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