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Rianxo

Buenos Aires y Rianxo ponen en valor el vínculo entre Argentina y Galicia en una cita institucional

Redacción
11/07/2026 22:09
El presidente del Centro Galicia en Buenos Aires y el primer edil
El presidente del Centro Galicia en Buenos Aires y el primer edil rianxeiro
RR SS
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Representantes del Concello de Rianxo –entre los que se encontraba el alcalde, Julián Bustelo–, del Concello de Noia y de la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, recibieron este sábado en la Casa Consistorial al presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vilán Alén, para un encuentro institucional que sirvió para poner en valor los vínculos históricos que unen Rianxo con la colectividad gallega de Argentina.

Durante la recepción se celebró un emotivo intercambio de regalos como muestra de agradecimiento por la visita y como símbolo de los estrechos lazos que continúan uniendo a la comunidad gallega con la argentina.

En este sentido, el encuentro también sirvió para ensalzar el papel del Centro Galicia como institución que desde hace décadas trabaja por la conservación y difusión de la cultura, la lengua y la identidad gallegas entre las nuevas generaciones de la emigración.

La visita concluyó con un recorrido por la Casa Museo de Castelao, guiada por el albacea de la familia, Javier Baltar, donde los visitantes pudieron conocer de primera mano la antigua vivienda del galleguista.

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