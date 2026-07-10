Rianxo
La Policía Local de Rianxo suma cuatro nuevos agentes durante la temporada estival
Las incorporaciones ayudarán a mantener un mayor control en una época en la que la actividad en el municipio crece significativamente
La Policía Local de Rianxo ha incorporado recientemente cuatro nuevos agentes auxiliares a su plantilla, con el objetivo de reforzar el servicio durante los meses de verano.
Durante esta época, la actividad en el municipio aumenta significativamente, por lo que la suma de los nuevos agentes será esencial para intensificar la labor de vigilancia de los montes y gestionar de manera óptima los dispositivos especiales con motivo de las festividades y actividades lúdicas que se desarrollan en todas las parroquias.