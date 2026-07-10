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Rianxo

La Policía Local de Rianxo suma cuatro nuevos agentes durante la temporada estival

Las incorporaciones ayudarán a mantener un mayor control en una época en la que la actividad en el municipio crece significativamente

Sandra Rey
10/07/2026 12:25
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Los nuevos agentes junto al alcalde en la Casa Consistorial
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La Policía Local de Rianxo ha incorporado recientemente cuatro nuevos agentes auxiliares a su plantilla, con el objetivo de reforzar el servicio durante los meses de verano.

Durante esta época, la actividad en el municipio aumenta significativamente, por lo que la suma de los nuevos agentes será esencial para intensificar la labor de vigilancia de los montes y gestionar de manera óptima los dispositivos especiales con motivo de las festividades y actividades lúdicas que se desarrollan en todas las parroquias.

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