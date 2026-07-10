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Rianxo

La ARE celebra repartir más de 4.000 “Pasaportes do Bo Rianxeiro” a una semana de concluir la campaña

Varios negocios tuvieron que solicitar una segunda remesa al finalizar rápidamente los ejemplares iniciales

Redacción
10/07/2026 20:59
Los premios que recibirá el ganador de la campaña comercial
Los premios que recibirá el ganador de la campaña comercial
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A una semana de que finalice la campaña “Pasaporte do Bo Rianxeiro”, organizada por la Asociación Rianxeira de Empresas (ARE), los primeros datos permiten hacenr un balance positivo de la iniciativa de dinamización comercial, que cuenta ya con más de 4.000 “pasaportes” repartidos entre los clientes de los establecimientos locales, “unha cifra que confirma a excelente acollida”, apuntan desde la ARE.

En esta línea, la asociación declara que varios negocios tuvieron que solicitar una segunda remesa de pasaportes al finalizar rápidamente los ejemplares iniciales, “un indicador do interese que esta acción está a espertar entre os consumidores”.

La mecánica de la campaña es sencilla: realizar compras en los negocios adheridos, conseguir cinco sellos de cinco establecimientos diferentes y depositar el pasaporte completo en la urna del último local visitado para entrar en el sorteo final.

El premio cosiste en un gran escaparate de regalos, formado íntegramente por productos y experiencias cedidos por los propios comercios participantes, como complementos, herramientas, productos de belleza, comidas en establecimientos hosteleros y más.

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