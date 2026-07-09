El PSOE de Rianxo reclama mejoras en la planificación sanitaria durante el verano

La concentración frente al centro de salud del municipio Cedida

El PSOE de Rianxo volvió a participar este martes en la concentración convocada delante del centro de salud municipal por la plataforma SOS Sanidade Pública, una iniciativa que cada semana reúne a vecinos para reivindicar mejoras en la atención sanitaria. En esta ocasión, los socialistas quisieron aprovechar para denunciar la “falta de planificación” de la Xunta durante los meses de verano, “cando coinciden as vacacións de boa parte do persoal sanitario cun importante incremento da poboación en Rianxo”, exponen.

Desde el PSOE apuntan que esta situación “non é nova nin imprevisible”, motivo por el que consideran “inaceptable” que no se cubran las ausencias del personal sanitario. “A Xunta coñece perfectamente esta realidade. Sabe cando se producen as vacacións do persoal e tamén que Rianxo recibe durante o verán unha importante poboación estacional”, remarcan.

Así, entre las principales reivindicaciones que defienden los socialistas para mejorar la atención sanitaria en el municipio, destacan: la recuperación de un PAC operativo durante las 24 horas; la dotación de una ambulancia con cobertura permanente durante todo el día; el refuerzo del servicio de Pediatría; y la cobertura de todas las vacantes y de las ausencias del personal sanitario.

Los socialistas recuerdan que el Plan Director del Centro de Salud de Rianxo identifica la necesidad de reforzar sus recursos humanos, por lo que consideran “imprescindible” que la Xunta cumpla con los compromisos y garantice que “as vacacións do persoal non supoñan unha diminución da calidade asistencial”.

“O acceso a unha sanidade pública de calidade non pode depender da época do ano”, concluyen.