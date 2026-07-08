Mar invertirá más de 850.000 euros en recuperar los bancos marisqueros de Rianxo

La Conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la cofradía "Virxe do Carme" de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, durante la firma del convenio Cedida

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó este miércoles con el patrón mayor de la cofradía de pescadores “Virxe do Carme” de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, un convenio para hacer frente a los daños ocasionados por las intensas lluvias y los consecutivos episodios de baja salinidad de comienzos de año, y que cuenta con una inversión de 856.427,31 euros cofinanciados en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa). El acuerdo contempla un proyecto integral de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera.

El plan se extenderá sobre un total de 21 bancos marisqueros intermareales de la localidad, que suman una superficie conjunta de 1.507.208 metros cuadrados. Una de las principales acciones será la siembra homogénea y manual de cinco millones de unidades de almeja babosa. Asimismo, se procederá al rareo y traslado de ejemplares de almeja fina y japonesa de talla no comercial desde los bancos más saturados hacia zonas como la Ladeira de Leiro, Iñobre (Porto/Sarillo), a Ría de Beluso y la Praia da Torre.

En esta dos últimas localizaciones se habilitarán sistemas de preengorde mediante paños de red sobre el sustrato, que contarán con tareas de limpieza quincenal de lodos y algas.

Además de las repoblaciones, el convenio especifica un intenso calendario de trabajo para el acondicionamiento del medio y la mejora de la resiliencia del sustrato, ejecutando tareas de remoción, aireación y descomptactación del sedimento. El proyecto también estipula la retirada de basura, control de depredadores, turnos de vigilancia y dos pruebas científicas.