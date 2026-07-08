El Rianxo Gaming reunirá en la Praza Castelao torneos de videojuegos, actividades digitales y música en directo

Cartel de Rianxo Gaming 2026 Cedida

La Praza Castelao acogerá el 11 de julio una nueva edición del Rianxo Gaming, una jornada gratuita dedicada al ocio digital y que reunirá competiciones de videojuegos, espacios de realidad virtual, zona retro, actividades para todos los públicos, música en directo y una amplia oferta desde las 11 hasta las 22.30 horas.

El evento tiene como objetivo acercar la cultura del videojuego a personas de todas las edades, combinando la competición con actividades divulgativas y propuestas de carácter familiar.

A lo largo de toda la jornada, las personas asistentes podrán difrutar de torneos que incluyen juegos conocidos como Rocket League, Mario Kart, Tekken 4, Pokémon Stadium, Call of Duty y más. Todos se retransmitirán en directo en una pantalla gigante.

Además de las competiciones, Rianxo Gaming contará con máquinas arcade, videojuegos retro, VR Arena, zona PC, juegos de mesa, espacio indie, música en directo, puestos comerciales y una espectacular exhibición de Whoop League Drones, ofreciendo una experiencia completa tanto para aficionados como para todo aquel que quiera acercase por primera vez al mundo de los videojuegos.