El presidente del Centro Galicia de Buenos Aires visita Rianxo para reforzar los lazos con la tierra de Castelao y la defensa de su legado

El periplo de la delegación bonaerense en Galicia incluyó una parada en la villa rianxeira, donde fue recibido por la asociación etnográfica que lleva el nombre de su hijo más ilustre Cedida

El presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, visitó ayer Rianxo, acompañado de su esposa, Josefina Inés Lizzano, junto a Francisco López Franco ‘Chesqui’ y Ramón Aguiño, coordinador nacional y representante en la quinta provincia gallega del Partido Galeguista, respectivamente. A su llegada a la localidad barbanzana fueron recibidos por el párroco Marcelino Sánchez, y por el secretario y un vocal de la Asociación Etnográfica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, Xusto Ordóñez y Ramón Dios. La presencia en Galicia de la delegación llegada desde Argentina se relaciona con el traslado temporal al Museo Provincial de Pontevedra de la obra maestra de Castelao, ‘A derradeira leición do mestre’, propiedad del referido Centro Galicia de Buenos Aires, donde forma parte de su valioso patrimonio histórico y artístico.

La jornada arrancó con una recepción oficial en la vecina localidad noiesa parte de su alcalde, Fran Pérez, donde los representantes de la colectividad gallega en la capital argentina dieron a conocer la recuperación del histórico Centro Noia-Rianxo, que surgió el 25 de mayo de 1986 como resultado de la fusión de la ‘Asociación del Partido Judicial de Noya e do Centro del Ayuntamiento de Rianjo’, con la finalidad de reunir a los naturales de esas tierras y a sus descendientes, manteniendo vivos los vínculos con la Galicia de origen y contribuyendo al mayor prestigio del nombre gallego en América. Dicha entidad vuelñve ahora a contar con un papel activo en la capital argentina, "devolvendo aos veciños de Noia e Rianxo un espazo de referencia na diáspora galega, onde teñen novamente unha casa de referencia na localidade porteña de Bos Aires”, indicó Xusto Ordóñez.

Tras la visita institucional a Noia, la comitiva se desplazó a la villa natal de Castelao, donde fue recibida por los representantes de la referida asociación etnográfica que lleva el nombre del ilustre galleguista y por Sánchez Somoza. Durante este encuentro, los responsables de la entidad presentaron los proyectos y actividades que impulsan para divulgar y dignificar el legado de Castelao y de su esposa, Virginia Pereira, “iniciativas que recibiron o respaldo público tanto do presidente do Centro Galicia de Bos Aires como dos representantes do Partido Galeguista”, subrayó Ordóñez.

Historia de la emigración

La visita incluyó una parada en Casa Feliciano, un establecimiento emblemático de la villa rianxeira, que está estrechamente vinculado a la historia de la emigración gallega y al nacimiento de una de las composiciones más representativas de Galicia, como es ‘A Rianxeira’, conocida también por su nombre original, ‘Ondiñas da nosa ría’, que compuso Anxo Romero Loxo en 1947, en Buenos Aires, con letra de Xesús Frieiro Dourado ‘Pinciñas’, como homenaje a Castelao.

Xusto Ordóñez recordó que esa pieza musical se estrenó durante la tradicional comida de confraternidad celebrada el día de la Virgen de Guadalupe por la colectividad rianxeira en la capital argentina y que, con el paso del tempo, se convirtió en la composición gallega más universal, y que es interpretada y versionada en todo el mundo. “As dúas primeiras copias gravadas chegaron posteriormente a Rianxo e foron reproducidas no gramófono do bar de Feliciano, convertendo este histórico negocio nun lugar inseparable da memoria da canción e da emigración galega”, precisó el secretario de la asociación etnográfica Castelao.

Las estancia de la delegación argentina, cuya visita estuvo marcada por un ambiente de fraternidad y de reivindicación de la memoria colectiva, fortaleciendo los vínculos entre Galicia y la diáspora, se prolongará hasta el próximo 13 de julio, cuando emprenderá el viaje de regreso a Buenos Aires, llevando consigo nuevas experiencias y renovando el compromiso del Centro Galicia de Buenos Aires con la defensa de la lengua, de la cultura y del legado de Castelao.