Las calles de Rianxo sumarán tres nuevos murales en una nueva edición del Viladomar

Hasta el 11 de julio, Rianxo volverá a acoger nuevas intervenciones murales y una programación que convertirá la villa en un punto de encuentro entre el arte público, la creación contemporánea y la participación ciudadana con la nueva edición de ‘Viladomar, máis alá dos muros’.

Impulsado por la Asociación Cultural Ondiñas Mainas en colaboración con el Concello de Rianxo y la Diputación de A Coruña, Viladomar incorpora este año a su museo al aire libre tres nuevas obras de la mano de Lula Goce, Agustina Shuan y Alejandro Mosquera.

Rianxo cuenta historias a través de sus paredes en una nueva edición del Festival Viladomar 2025 Más información

Lula Goce realizará su intervención en A Martela (Rúa Gudiños); Agustina Shuan pintará un nuevo mural en Atalaia Asados; y Alejandro Mosquera intervendrá en la Aldea de Buhía, ampliando así el recorrido artístico que el festival lleva construyendo desde hace siete años.

La identidad de esta edición se inspira en un petroglifo del entorno de Rianxo y propone una reflexión en torno a los símbolos y las huellas que permanecen en el tiempo.

Entre las novedades de esta edición destaca también la realización de un mural colaborativo junto a la asociación As Púrpuras, una masterclass impartida por Camilo Seira, rutas teatralizadas y una jornada especial de clausura el 11 de julio.