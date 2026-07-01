Esta es la programación para el verano en Rianxo

Festa da Xouba de Rianxo D.A.

El Concello de Rianxo presenta toda su programación para el verano 2026 siguiendo la línea de ediciones anteriores e intentando ofrecer propuestas variadas en localizaciones, edades, modalidades, y más.

Actividades en julio

Desde la administración local destacan actividades como A Feira do Libro, del 23 al 26 de julio y organizada por la Federación de Librarías de Galicia; el VII Viladomar, Máis Alá dos Muros del 1 al 11 de julio; el Rianxo Gaming, Feira de Videoxogos el 11 de julio, una propuesta pensada para la juventud; A Festa da Xouba del 22 al 26 de julio; Festival Noites de Jazz 2026, con conciertos del 28 al 31 de julio, este año con notable presencia rianxeira; una charla-coloquio el 23 de julio sobre el Eclipse de sol del 12 de agosto; o el Festival Titiriberia del 18 al 23 de julio.

Actividades en agosto

Ya en agosto destacan citas como la XV Festa do Mexillón de Rianxo del 1 al 2 de agosto, y el Festival Rock in Rian los días 14 y 15. También está previsto un ciclo de monólogos para todos los jueves de agosto con Quico Cadaval y Ernesto calvo, entre otros artistas.

Exposiciones

También están previstas tres exposiciones a lo largo del verano: la XIX Edición del certamen de Arte Isaac Díaz Pardo; Tanxarina. 40 anos de monicreques; y Marionetas de Trécola.

Música, danza y teatro

En lo que se refiere a la música y la danza tradicional, los rianxeiros podrán disfrutar del XXII Festival da A. C. Fogo Fatuo, el Espectáculo Danza 3, el II Ciclo de Concertos da Banda Xuvenil da Escola de Música de Rianxo; y el XXI Ciclo de Bandas de Música. Finalmente, como propuestas de teatro estarán Ñiquiñaque de Espectáculos Valente el 23 de julio, Máis saaabor!! de Culturactiva el 31 de julio o A máquina do tempo das científicas, de Trémola Teatro el 14 de agosto.

Desde el Concello recuerdan también que en este programa colaboran muchas entidades, instituciones y administraciones de Rianxo y de fuera del municipio.