El Carreira CF celebrará este fin de semana los actos de su 50 aniversario con cena gala, misa y sesión vermú

Los concejales de Deportes y de Medio Ambiente, Álex Vidal y Víctor Reiriz, respectivamente, acompañaron a directivos del club en la presentación de las actividades

El pasado 25 de mayo se cumplió medio siglo de la fundación del Carreira Club de Fútbol, por lo que la entidad deportiva está de celebración esta temporada cumple, en la que cumple su 50 aniversario. Para ello, sus responsables han decidido concentrar toda la actividad programada durante este próximo fin de semana, días 4 y 5 de julio, tal y como indicaron en la presentación de dicha efeméride varios directivos del club, que estuvieron acompañados por los concejales de Deportes y de Medio Ambiente, Álex Vidal y Víctor Reiriz, respectivamente.

El evento, que se desarrollará bajo el lema ‘50 anos de historia, unha mesma paixón”. comenzará a desarrollarse este sábado, 4 de julio, a partir de las nueve de la noche, en que se juntarán en una cena-gala, que tendrá lugar en el salón de eventos Baiuca, y para la que ya están anotados alrededor de 130 comensales, pero el plazo para anotarse se prolongó hasta esta semana en las oficinas del club, entre las seis y media y las ocho de la tarde.

Al día siguiente, domingo 5 de julio, se oficiará una misa en la capilla de A Guía, a partir de las once de la mañana, en memoria de los directivos, jugadores y socios de la entidad deportiva. Y, por último, a partir de las 12.30 horas, todos podrán asistir a las sesión vermú, que amenizará un grupo musical, en el campo de la fiesta.