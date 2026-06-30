Turismo de Galicia impulsa la puesta en valor del Hórreo do Araño en Rianxo con la mejora de su entorno y su accesibilidad por 216.000 euros

El alcalde de Rianxo y el director de Turismo de Galicia recorrieron el entorno del Hórreo do Araño en el que se desarrollará la intervención Chechu Río

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, suscribieron este mediodía un convenio para acometer la mejora del entorno y de los accesos al Hórreo do Araño, que está considerado como uno de los recursos turísticos de gran valor etnográfico y patrimonial, al tratarse del más largo y de mayor capacidad de Galicia. La ejecución del proyecto cuenta con una inversión de 215.985 euros, de los que Turismo de Galicia aportará el 67% del presupuesto total.

Esta intervención persigue “facilitar o acceso a este elemento patrimonial singular, mellorar a experiencia das persoas visitantes e contribuír á súa posta en valor, ao tempo que se reforza a conservación da contorna e a mobilidade sostible”, afirmó el director de Turismo de Galicia. Además, también se pretende contribuir a la distribución de los flujos turísticos de una forma más equilibrada, a la vez que “fomenta un turismo responsable e sostible, outro dos obxectivos da Estratexia de Turismo de Galicia 2030”, indicó Xosé Merelles.

Durante el acto de la firma de dicho acuerdo de colaboración, el director de Turismo de Galicia destacó que este convenio refleja el compromiso de la Xunta con la puesta en valor del patrimonio cultural como recurso turístico de calidad y con la creación de infraestructuras que permitan disfrutar de él en la mejores condiciones. Agregó que el Hórreo do Araño “é un dos grandes símbolos do patrimonio etnográfico galego e esta actuación permitirá mellorar a súa accesibilidade, a súa interpretación e a experiencia das persoas que o visitan, sempre desde o respecto á súa contorna e aos seus valores patrimoniais".

Nuevos destinos

El responsable de Turismo de Galicia subrayó también que "investir no rural é facelo nun modelo turístico máis equilibrado e sostible. Queremos que os visitantes descubran novos destinos, contribuíndo a distribuír os fluxos turísticos polo territorio e xerando oportunidades de desenvolvemento económico para os concellos". Desde dicho departamento autonómico, señalaron que las actuaciones previstas permitirán resolver “as actuais deficiencias da zona, especialmente os problemas derivados da drenaxe e do estado do firme, que dificultan o acceso e limitan o tránsito de vehículos de maior tamaño”.

Y, además, se reparará y renovará el firme del aparcamiento y de la vía pública, así como se creará un área de estacionamiento adaptada al movimiento de vehículos, se construirán nuevos senderos y una pasarela de madera que funcionará como mirador sobre el valle que une la parroquia de O Araño con la Ría de Arousa.