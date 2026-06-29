El Gobierno de España anuncia refuerzos en el cuartel de la Guardia Civil de Rianxo y la ARE dice que los negocios ahora "recuperan a tranquilidade"

Ana Vicente y Conchi Martínez, gerente y presidenta de la ARE, se reunieron en mayo con el alcalde, el subdelegado del Gobierno,y responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local Cedida

El Gobierno de España anuncia la cobertura a partir de octubre de la plaza de sargento en el cuartel de la Guardia Civil de Rianxo que estaba vacante desde hacía bastante tiempo, y que en breve se incorporarán un cabo de manera temporal -en octubre será sustituido por otro, que permanecerá durante un mayor periodo- y dos agentes en prácticas durante un año. Desde la Asociación Rianxeira de Empresas (ARE) enviaron un comunicado reaccionando a esas medidas e indicaron que los negocios de la localidad están "satisfeitos" al considerar que recuperan "a tranquilidade".

Sin embargo, desde la patronal local precisaron que su postura se produce como reacción después de que les ha llegado "de palabra e por boca do alcalde", pero sin confirmación oficial alguna del propio Ejecutivo estatal, y que les decía que habría un sargento y cuatro agentes nuevos, es decir que el primer edil maneja otros datos que difieren respecto a las previsiones del Gobierno central. Además, la ARE recuerda que durante meses estuvo trasladando a las administraciones "a preocupación do comercio local", precisando que hubo establecimiento que llegaron a trabajar y atender al público con la puerta cerrada por precaución o con miedo durante su jornada laboral, e incide en que la referida medida "responde a unha das principais preocupacións que o comercio, a hostalería e os servizos do municipio viñan trasladando nos últimos meses".

Varios afectados

La ARE señala que durante bastante tiempo fueron varios los locales del municipio en los que se registraron pequeños hurtos, robos y otras incidencias que generaron una creciente sensación de inseguridad. "Foi esta realidade a que levou á Asociación Rianxeira de Empresas (ARE), en representación do comercio, da hostalería e dos servizos de Rianxo, a trasladar esta preocupación ás distintas administracións e forzas de seguridade", dicen desde la patronal local. De hecho, precisan que en marzo pasado, sus responsables promovieron una primera reunión con el gobierno local, con la Policía Local y la Guardia Civil para exponer esa situación que estaban padeciendo numerosos negocios y para reclamar medidas de refuerzo de la seguridad.

Posteriormente, en mayo hubo un nuevo encuentro con el alcalde, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local en la que la ARE reiteró una de sus principales demandas: el refuerzo de los efectivos de las fuerzas de seguridad en el municipio. "Ao longo de todo este proceso, a ARE mantivo unha comunicación constante cos seus asociados, trasladándolles a información e as recomendacións facilitadas polas forzas de seguridade e facendo chegar ás administracións as preocupacións do tecido empresarial”, indicó la gerente de la ARE, Ana Vicente Alborés.

Respuesta

La patronal considera que “o incremento de efectivos supón unha resposta a unha demanda que trasladou de forma reiterada en representación dos negocios de Rianxo. Desde o primeiro momento entendemos que a preocupación dos comerciantes debía ser escoitada. O noso labor como asociación é precisamente ese: representar aos negocios, trasladar as súas necesidades ás administracións e traballar para que se adopten medidas que contribúan a mellorar o seu día a día”.

Y agregó que “hoxe alegrámonos de que unha das principales peticiones formuladas durante estes meses, o reforzo dos efectivos da Guardia Civil, sexa xa unha realidade", indica la ARE, que también agradece la disposición de las administración y de las fuerzas de seguridad para seguir trabajando de manera coordinada, y confía en que esa medida contribuya “a devolver a tranquilidade aos negocios e á veciñanza”. La patronal local reitera que continuará escuchando a sus asociados y trasladando sus necesidades, con la finalidad de “seguir defendendo un comercio local seguro, dinámico e con confianza para desenvolver a súa actividade”.