Piden un total de nueve años de cárcel para una pareja acusada de vender droga en el domicilio el el que residía de Rianxo

La audiencia preliminar para tratar de llegar a una conformidad entre las partes fue señalada para el jueves de la próxima semanda en la sección sexta de la Audiencia Provincial Chechu Río

Dos vecinos de Rianxo, que son pareja, fueron citados para el jueves de la próxima semana, a las diez de la mañana, en la sección compostelana de la Audiencia de A Coruña, con la finalidad de alcanzar una conformidad, a la celebración de una audiencia preliminar a un juicio por sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a las personas.

La Fiscalía solicita inicialmente para ambos que se les imponga una condena de cuatro años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, así como una multa proporcional al doble de 9.838,08 euros, con la advertencia de que, en caso de impago, la multa será sustituida por dos meses de privación de libertad.

También demanda el comiso de las muestras de droga incautadas, del dinero intervenido, de la báscula de precisión y de los recortes de plástico utilizados para la preparación de las dosis, por estar todos ellos relacionados directamente con la actividad de venta de sustancias estupefacientes investigada, y el abono de las costas.

Presencia de consumidores

Investigadores de la Guardia Civil detectaron desde febrero de 2024 la entrada y salida frecuente de consumidores-compradores de sustancias estupefacientes en el domicilio de los ahora encausados, y algunas de estas personas fueron interceptadas poco después de salir del portal del domicilio, siéndoles incautadas por los agentes las sustancias compradas.

Posteriormente, el 8 de mayo de ese mismo año, el instituto armado llevó a cabo una entrada y registro en un segundo piso de un edificio de Rianxo donde residían los ahora procesados, que son pareja. El Ministerio Público sostiene que en ese registro se encontraron varias sustancias estupefacientes que, según sostiene, “los acusados poseían con destino a la venta, así como efectos relacionados con la venta de drogas”.

Así, se intervinieron un total de 81,477 gramos con una pureza entre el 76,6% y 82,22%, 7,66 gramos de cannabis, 214,87 gramos de sustancia de corte, una báscula de precisión, una bolsa de plástico con recortes circulares para confeccionar envoltorios y 7.850 euros en efectivo, que sostiene que eran procedentes de la actividad de venta de drogas, y que estaban principalmente en la habitación utilizada por los investigados. El valor total de la droga intervenida asciende a 4.919,04 euros. Las sustancias intervenidas fueron destruidas y quedaron muestras suficientes para ulteriores comprobaciones.