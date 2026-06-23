Herida la conductora de un coche que se salió de la vía y tumbó un poste de hormigón en Rianxo

Un Citroën Picasso impactó con un poste del alumbrado público en Abuín Bomberos de Boiro

La carretera de titularidad provincial DP-3301, que comunica Rianxo con Isorna, a la altura del kilómetro 3, en el lugar de Abuín, en la parroquia de Leiro, fue escenario en torno a las cuatro menos 25 minutos de la tarde de ayer de un accidente de tráfico en el que una persona resultó herida, inicialmente de carácter leve, salvo complicaciones, según indicaron los servicios de emergencias. La víctima fue la conductora de 56 años de un Citroën Picasso, que se salió de la vía cuando iba en dirección a la capital rianxeira e impactó contra un poste de hormigón del alumbrado público, que tumbó y cuyos cables cayeron sobre la calzada, al igual que otros del tendido eléctrico.

Fue un particular el que a las 15.35 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido e indicaba que una persona precisaba de asistencia sanitaria. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, que sigue funcionando únicamente con servicio de diez de la mañana a diez de la noche.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 en la localidad rianxeira le prestó una primera asistencia a la herida en el lugar del accidente. Luego, la víctima fue trasladada inicialmente al servicio de Urxencias que funciona en el turno de tarde del centro de salud rianxeiro -sigue sin tener Punto de Atención Continuada (PAC), y que es una de las demandas que se realizan en las concentraciones de los primeros martes de cada mes, junto con el servicio de ambulancia de 24 horas- en donde se decidió derivarla al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) para realizarle pruebas más exhaustivas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 112 también avisó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el atestado, a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, que regularon la circulación rodada, y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que aseguraron la zona, retirando el poste, enganchando a otro el cableado del alumbrado y limpiaron la vía. La empresa de mantenimiento del tendido eléctrico hizo lo propio con el cable de la luz, y el servicio de grúa retiró el coche siniestrado, pudiendo restablecerse el tráfico.