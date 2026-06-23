El CRA de Rianxo exhibe en el auditorio municipal las maquetas que elaboró de algunas de las maravillas del mundo como colofón a su proyecto integrado

José Bastos, profesor de Educación Física, Paula Deira, directora del CRA de Rianxo, y María Varela, maestra de Música,, posan junto a la exposición de maquetas en el auditorio municipal Chechu Río

El proyecto integrado ‘As marabillas do Mundo’, desarrollado a lo largo del curso escolar que acaba de rematar en las cinco escuelas unitarias que integran el Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo -A Capela, Cruceiro, Outeiro, O Pazo y Quintáns- evidenció el auge del dinamismo con el que se desarrolló esa acción en unos pequeños centros educativos que siguen muy activos y con su matrícula en progresivo aumento. Fue a través de un viaje virtual por varios países del mundo como el alumnado aprendió sus costumbres, gastronomía, paisajes, arquitectura y naturaleza, así como estudió banderas y geografía, entre otros aspectos. Ese proyecto tuvo como colofón que alumnado y profesorado construyeron maquetas de algunas de las maravillas del planeta tierra que se encontraron en los países que estuvieron visitando de esa manera tan especial.

Así, en su visita a China, los escolares tuvieron oportunidad de conocer sus templos, la Gran Muralla y los trajes típicos, pero también cocinaron y degustaron arroz tres delicias, aprendieron a usar los palillos, escribieron palabras usando su escritura y un largo etcétera. En su recorrido por la India pudieron descubrir la historia del Taj Mahal, “como que se construiu en mármore por amor e é un símbolo do mesmo, e que a súa maior curiosidade é que cambia de cor segundo a luz do sol”, indicó la directora del CRA rianxeiro, Paula Deira. En Australia, país más grande de Oceanía, pudieron ver los animales que viven en la gran barrera de coral, conocieron sus deportes acuáticos más típicos y muchas cosas más.

También visitaron Exipto y sus pirámides, pudiendo conocer cuál es su finalidad, las tumbas de los faraones, realizando un acercamiento a algunos de los más importantes, y escribieron pequeños textos usando escritura egipcia. En su recorrido virtual por Italia, el alumnado estudió el Coliseum, siendo guiado por su profesorado, e incluso elaboró pizzas caseras y que degustaron como merienda. Tuvo oportunidad de recorrer México, cocinando en sus escuelas los tacos o nachos con guacamole, conoció el sitio arqueológico maya de Chichen Itza. Y de Laponia recreó las auroras boreales.

Pasaporte

Cada niño dispuso de un pasaporte y, al finalizar el estudio de cada uno de los países país, se le cubrió ese documento con el sello del lugar correspondiente. El siguiente paso y colofón del proyecto llegó con la elaboración de maquetas de las pirámides de Egipto, del Taj Mahal, de la gran barrera de coral australiana, del Chichen Itza, la Estatua de la Libertad de Nueva York, entre otras de las maravillas del mundo, que permanecen en exposición hasta el 30 de junio -de 9.00 a 14.00 horas- en el vestíbulo principal del auditorio municipal de Rianxo, y que alumnado y profesorado animan a visitar.

La directora del CRA rianxeiro, Paula Deira, indicó que “ten moito mérito, xa que todos dedicáronlle moitas horas, e é un excelente traballo das mestras, alumnado e familias do CRA de Rianxo”, e hizo un balance “positivo” del curso 2025-26 en esas escuelas, precisando que “resultou un traballo moi enriquecedor para o noso alumnado, pola cantidade de aprendizaxes que adquiriron: cultura, patrimonio, recursos naturais, xeografía...”. Y concluyó que ello fue posible por la “boa coordinación das mestras e a colaboración das familias, que sempre están dispostas a participar e compartir experiencias cos seus fillos, implicándose nos obradoiro”. l