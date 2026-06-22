Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro Chechu Río

El grupo municipal del PSOE de Rianxo reitera su preocupación por la “falta de avances efectivos” en la aplicación de medidas de prevención y defensa contra incendios forestales. Su portavoz, que indica que es una cuestión que afecta a la seguridad ciudadana y a la protección del territorio, recordó que en 2025 presentó una moción para instar a Xunta y Concello a mejorar los accesos forestales, agilizar la limpieza de las franjas de protección y garantizar el cumplimiento del Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de 2019, en el que se reclamó la necesidad de reforzar la planificación, recursos y coordinación institucional y evitar llegar a la época de máximo riesgo “sen os deberes feitos”.

Pese a ello, desde las filas socialistas constataron que muchas “seguen sen resolverse, manténdose unha dinámica de poucos avances reais en materia de prevención, o que sitúa ao concello nunha posición de vulnerabilidade no inicio da campaña de alto risco”. Así, presentan una propuesta centrada en la necesidad de avanzar en planificación, instalación y puesta en marcha de una “rede eficaz de hidrantes en las parroquias y en la revisión global de las medidas de prevención y defensa.

Óscar Rial advierte que la iniciativa incide en la necesidad de garantizar elementos esenciales como la limpieza de las franjas secundarias de gestión de la biomasa, el estado de las pistas de acceso a puntos estratégicos, sobre toco instalaciones críticas como las ETAP, y una revisión de líneas eléctricas y centros de transformación, elementos fundamentales en la propagación y control de incendios forestales. El partido del puño y la rosa dice que “a prevención non pode basearse en actuacións puntuais nin en comunicacións illadas, senón nun sistema de planificación, execución e avaliación para coñecer con rigor o estado de preparación do municipio”.