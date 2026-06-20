La asociación cultural A Carballeira de Baia, de O Araño, celebra hoy su fiesta de San Xoán da Ermida con música, hinchables y fiesta de la espuma

Imagen parcial del cartel de la fiesta de San Xoán da Ermida organizada por la asociación cultural A Carballeira da Baia

El lugar de Buia, en la parroquia rianxeira de O Araño, acoge hoy la fiesta de Xan Xoán da Ermida promovida por la asociación cultural A Carballeira de Baia, que arrancará con el lanzamiento de bombas de palenque (9.00) y pasacalles de los grupos de gaitas O Son do Pote y Os Pequenos do Barbansa, misa y procesión en la capilla de A Ermida (13.00), sesión vermú con Dieguiño (14.00), hinchables y fiesta de la espuma desde las 18.00 en la escuela de Buía-Souto, donde a las 20.30 actuará el hombre orquesta Pulpiño Viascón y la verbena estará amenizada por con la orquesta Ritmo Joven (23.00) y Discoteca Móvil Model Music (2.00).

Por otro lado, la sala Arcos Moldes del auditorio municipal rianxeiro dará cabida en la jornada de hoy a la segunda sesión del Festival de Verán de la Escola de Música de Rianxo, con alumnos de trompeta, percusión, violín, ensemble de cuerdas e iniciación musical (11.30), mientras que la tercera sesión dará comienzo a las 18.30 con fagot, oboe, saxofón, trombón, trompa, bombardino, clarinete y banda infantil.