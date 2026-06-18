El festival Viladomar regresará del 1 al 11 de julio a Rianxo con tres nuevas intervenciones artísticas murales

Imagen parcial del cartel del festival 'Viladomar 2026' en la que aparece reflejada la imagen de un petroglifo situado en el entorno de la localidad barbanzana

El festival ‘Viladomar, máis alá dos muros’, que impulsa la asociación cultural Ondiñas Mainas, con la colaboración de las administraciones provincial y local, regresará del 1 al 11 de julio próximos a Rianxo con su séptima edición para volver a “transformar distintos espazos da vila a través da creación artística, o diálogo coa veciñanza e a intervención no espazo público”. En esta ocasión se incorporarán tres nuevas intervenciones murales, que contarán con la participación de Lula Goce, Agustina Shuan y Alejandro Mosquera, y que pasarán a engrosar el recorrido artístico desarrollado en un museo al aire libre, tanto en el ámbito urbano como rural, en los seis años anteriores.

La muralista baionesa Lula Goce es considerada una de las artistas más reconocidas del panorama internacional del arte urbano, cuya obra combina fotorrealismo, naturaleza y reflexión sobre la identidad, territorio y memoria. Agustina Shuan, ilustradora y diseñadora gráfica argentina afincada en Galicia, es conocida por sus composiciones llenas de color, personajes expresivos y un lenguaje visual que transita entre la ilustración, el muralismo y el diseño. Y el arquitecto y artista coruñés Alejandro Mosquera desarrolla una obra muy vinculada al paisaje, a la memoria y a la cultura visual gallega. Además, el escultor y artista Camilo Seira participará en la programación del festival con un taller abierto al público y que estará vinculado a la creación artística, a la naturaleza y a los materiales.

Petroglifo

Por otro lado, la imagen del cartel de ‘Viladomar 2026’, diseñada por Bernardo Paz Codesido, toma como punto de partida un petroglifo localizado en el entorno de Rianxo y, partir de esa referencia, esta edición se inspira en los símbolos que acompañan a las personas desde hace miles de años y en su capacidad para seguir generando significados en el presente. “A través da figura dun petróglifo, o festival propón unha mirada sobre a arte como unha forma de expresión compartida capaz de conectar pasado e presente”, señalan desde la organización, que agrega que, “do mesmo xeito que os petróglifos continúan falándonos hoxe das persoas que habitaron estes lugares séculos atrás, os murais deixan tamén a súa marca na vila e nas persoas que a percorren”.

Además, junto a las intervenciones artísticas, ‘Viladomar 2026’ volverá a ofrecer una programación paralela abierta a la participación vecinal y de los visitantes, al contemplar rutas de senderismo, paseos en barco, actividades participativas y una jornada especial de cierre cuyos detalles se están perfilando.