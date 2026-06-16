Detenidos tres ocupantes de un vehículo en Rianxo por robo de cable telefónico y uno tenía una orden de busca por un delito contra el patrimonio

Los agentes municipales investigaron a los tres ocupantes de un vehículo por un delito contra el patrimonio, tras localizarse en su maletero un rollo de más de 50 kilos de manguera de cable telefónico Cedida

La Policía Local de Rianxo llevó a cabo durante la semana pasada varias intervenciones vinculadas con la prevención de la delincuencia en la localidad y también con la seguridad viaria. Así, en la madrugada del pasado domingo, 14 de junio, como consecuencia de la realización de un control preventivo de tráfico y de seguridad ciudadana en Xogo dos Bolos, interceptó un vehículo en el que iban tres personas, que son investigadas por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio, tras localizarse en su maletero un rollo de más de 50 kilos de manguera de cable telefónico “de orixe presuntamente ilícita”, así como útiles usados para su corte, procediéndose a su aprehensión e instrucción del atestado, “constándolle ás persoas implicadas numerosos antecedentes por feitos similares”, precisaron fuentes municipales.

Además, detallaron que el vehículo en el que circulaban carecía de seguro obligatorio y tenía la ITV caducada, por lo que se tramitaron las denuncias oportunas y se procedió a su inmovilización, y su conductor tenía una pérdida de vigencia de su permiso de conducir por detracción total de puntos y se le investiga por la presunta comisión de un delito contra la seguridad viaria, siendo citado para un JRSD. Además, los agentes municipales comprobaron que una de las personas que iba de acompañante en ese vehículo tenía en vigor una orden de busca y presentación por parte de un juzgado de la localidad pontevedresa de A Estrada por la presunta comisión de un delito de robo, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

Pérdida de vigencia del carnet

Por otro lado, los agentes municipales localizaron el pasado jueves, 11 de junio, un vehículo circulando por Taragoña, sobre cuyo conductor pudieron comprobar que tenía una pérdida de vigencia de su permiso de conducir por la detracción total de puntos, y procedieron a su investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad viaria, por lo que fue citado para un juicio rápido sin detenido (JRSD), y se le tramitó una denuncia administrativa por infracción relativa a la documentación del vehículo.

Además, en la tarde del sábado, 13 de junio, los policías que estaban de turno detectaron un automóvil circulando de “xeito temerario” en la salida de la Autovía do Barbanza, en el lugar de Te, además de observar que uno de los pasajeros del asiento trasero viajaba con la puerta abierta y medio cuerpo por fuera del mismo, “supoñendo un risco grave para a súa integridade física e para a seguridade viaria”. Por ello, procedieron a interceptar ese coche y, de las actuaciones practicadas al respecto, se le realizó la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó una tasa constitutiva de delito, que casi cuadruplicó la máxima permitida, por lo que fue investigado por la presunta comisión de un delito contra la seguridad viaria y fue citado para un JRSD, tramitándose también denuncias administrativas relativas a otras infracciones observadas y por tener ese turismo caducada la ITV desde 2021.

La Policía de Rianxo también realizó varias diversas intervenciones de vigilancia y control orientadas a la detección de actividades relacionadas con el menudeo y distribución de drogas, lo que permitió la incautación de alguna dosis de estupefacientes, y que forman parte de la labor diaria de este cuerpo de seguridad para tratar de garantizar la seguridad viaria y la convivencia ciudadana en el municipio.