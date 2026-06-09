Las obras de rehabilitación y acondicionamiento del Museo do Mar de Rianxo habilita aulas para enogastronomía

Bustelo, Cachafeiro y Vidal visitaron las obras en el edificio del Museo do Mar Chechu Río

Las obras rehabilitación y acondicionamiento que se están ejecutando en el edificio y patio que albergan el Museo do Mar, también conocido como la antigua ‘Casa do Coxo’, en Rianxo, permitirán habilitar una serie de aulas, tanto permanentes como temporales, para usos enogastronómicos. Esos trabajos ya encaran su recta final y, si se cumplen las previsiones, estarán rematadas a finales de este mes. Así se dio a conocer en la visita que ayer realizaron a las mismas el presidente y la gerente de la Mancomunidade Barbanza Arousa, José Carlos Vidal y Fátima Cachafeiro, y el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo.

Los trabajos en el Museo do Mar contemplan la renovación de la cubierta, de las fachadas exteriores y de la carpintería externa, así como del dañado suelo de madera del interior; la renovación del sistema de climatización y agua caliente y mejoras en la accesibilidad, como la eliminación de un peldaño de la puerta de entrada o la renovación de los aseos. Además, los espacios de usos enogastronómicos dispondrán de los equipamientos necesarios para su cometido, como una cocina industrial con dos puestos de trabajo, pantalla con proyector, paneles informativos o una reja móvil para separar estos espacios del conjunto del museo, con la finalidad de poder tener horarios diferentes..

Cocina industrial

A partir de que entre en funcionamiento, previsiblemente en este verano, las aulas enogastronómicas albergarán talleres de cocina, showcookings, degustaciones y catas comentadas, presentación de productos de empresas locales y gallegas, entre otras iniciativas que, en todos los casos, estarán dirigidas a poner en valor los productos gastronómicos del entorno, sobre todo los vinculados al mar, y vinos de la Indicación Xeográfica Protexida ‘Barbanza e Iria’.

Lo que se está ejecutando en el Museo do Mar de Rianxo a través de un proyecto con “criterios de sustentabilidade do edificio” y creación de espacios enogastronómicos, sale adelante dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Viaxe a través da historia dos sabores’, promovido por la entidad supramunicipal. Dicho plan cuenta con el apoyo de la Axencia Galega de Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y está financiado con fondos Next Generation EU, y en el caso de las dos acciones del proyecto referido cuentan con un presupuesto conjunto que asciende a 120.000 euros.

Apuesta de colaboración

Una vez que se complete su renovación, las empresas locales podrán presentar sus productos en este espacio, donde se llevarán a cabo eventos que aporten valor añadido. “Esta é unha aposta de colaboración público-privada, dirixida a acadar o obxectivo de converter Barbanza Arousa nun destino enogastronómico diferenciado, de calidade e atractivo durante todo o ano”, declaró el presidente de la mancomunidad.

La gerente de la Mancomunidade, Fátima Cachafeiro, declaró que la intervención en este edificio emblemático y que es uno de los más importantes del territorio, “permite a exaltación da cultura mariñeira da zona, un dos seus recursos máis importantes”. De identidad también habló el primer edil de Rianxo, Julián Bustelo, al valorar la habilitación de las aulas enogastronómicas en el Museo do Mar: “Esta actuación é para nós unha dobre satisfacción. Por unha banda, incorpóranos dun xeito máis potente, na estratexia turística da Mancomunidade, poñendo en valor a nosa historia mariñeira, o traballo daqueles que viviron, e aínda viven, do mar e os nosos produtos. E, por outra banda, permítenos rehabilitar un equipamento como o Museo do Mar”, con más de dos décadas de existencia y que precisa de una serie de reparaciones y de la actualización en la transmisión de sus con contenidos.

El presidente de Barbanza Arousa confía en que este verano pueda ser un punto de inflexión para el turismo comarcal

El objetivo del PSTD ‘Viaxe a través da historia dos sabores’ pasa por consolidar la comarca como un destino enogastronómico diferenciado, de calidad y desestacionalizado, vinculado a los productos del mar y a los vinos de la tierra, concretamente los referidos de la IXP ‘Barbanza e Iria’,. Y arropado por un relato turístico que tiene sus pilares en el paisaje y la naturaleza, en la historia y el patrimonio industrial de la zona, en el que la pesca y el marisqueo, la salazón y la conserva son más que actividades económicas, pues son cultura e identidad.

Club de Produto

Vinculado con la enogastronomía y también liderado por Barbanza Arousa, y con la implicación de las áreas municipales de Turismo de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, se constituyó hace poco el Club de Produto Enogastronómico. Se trata de una herramienta de cooperación público-privada para contribuir a la consolidación de la comarca como un destino de ese tipo diferenciado, competitivo, de calidad y experiencial, vinculado con producto fresco y en conserva y a los vinos de la tierra, de la IXP ‘Barbanza-Iria, y restaurantes, bodegas, conserveras, cofradías, lonjas, taxistas, alojamientos, agentes turísticos locales y comercio pueden adherirse al proyecto.

El presidente de Barbanza Arousa y alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, manifestó que la gastronomía, las actividades del mar, la viticultura, la naturaleza, la historia y el patrimonio “son piares que constrúen o relato do PSTD de Barbanza Arousa, que persigue o obxectivo de mergullar ao visitante na nosa historia”. Y agregó que el Museo do Mar de Rianxo, con sus nuevos espacios para usos enogastronómicos “será parada obrigatoria nun itinerario que inclúe tamén o Museo de Salgadura en Ribeira, o Museo da Conserva en Boiro e as visitas inmersivas no Barrio dos Cataláns en A Pobra. Agardamos que este verán sexa un punto de inflexión para o turismo na comarca”, puntualizó Vidal.

Respecto a los otros tres proyectos incluidos en el PSTD ‘Viaxe a través da historia dos sabores’, se contempla el proyecto de rehabilitación y musealización de las ruinosas plantas de salazón, de las viviendas de los trabajadores y del secadero de pulpo, situadas entre las playas de Area Secada y O Touro, en Ribeira, para ponerlas en valor de manera sostenible con una actuación para convertirlas en reclamo turístico, educativo y cultural de la comarca.

Objetivos

Esta actuación, de la que se conocen más detalles, no en vano se hizo una presentación hace un par de semanas, cuenta con un presupuesto de 230.000 euros, está en marcha y se pretende que remate en verano, se completará con la instalación de iluminación ornamental eficiente, que minore el impacto en el cambio climático y la creación de contenidos interpretativos digitales que facilite la comunicación y acceso del visitante, que se le permitirá “ser máis que un espectador, que viva unha experiencia que o faga sentir parte da vida e a historia da zona”.

Respecto a la actuación impulsada en la villa pobrense destaca que se acomete en el que está considerado uno de los primeros polígonos industriales de la comarca y cuna de la industria conservera, y es ejemplo clave para conocer la historia de la conservación y tratamiento de los alimentos, pasando de la salazón a la conserva. A esta última se dedicará un museo en Boiro, y que se emplazará en el inmueble que albergó la antigua Casa do Mar de Cabo de Cruz.