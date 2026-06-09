La tasa de criminalidad de Rianxo se sitúa en unos 29 delitos por cada mil habitantes, por debajo de las medias provincial, galega y estatal.

Julio Abalde, que copresidió la junta local de seguridad con Julián Bustelo, destacó la coordinación y el trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Local para tratar de garantizar la seguridad Cedida

El salón noble del consistorio rianxeiro dio cabida a una nueva reunión de la junta local de seguridad, de la que trascendió el dato de que la tasa de criminalidad en el municipio es de 29,37 delitos por cada mil habitantes, una cifra de la que se dijo que es “significativamente inferior” a las medias provincial, gallega y estatal. El delgado del Gobierno de España en Galicia, Julio Abalde, Abalde destacó los “bos datos” de seguridad que presenta el municipio y puso en valor el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad: “A colaboración e o excelente traballo conxunto existente entre a Garda Civil e a Policía Local é fundamental para seguir mantendo os altos niveis de seguridade dos que goza Rianxo”. Además, en ese contexto, manifestó que Galicia es la segunda comunidad autónoma máis segura de España e que el territorio nacional “continúa sendo un dos países máis seguros de Europa”.

Ese encuentro de trabajo, que estuvo copresidido por el referido Julio Abalde y por el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, sirvió para analizar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio barbanzano, la protección de las víctimas de violencia de género y, de una manera especial, avanzar en la coordinación de las distintas administraciones de cara a los diversos eventos festivos de deste verano y, especialmente, las Festas da Guadalupe, que tendrán lugar del 11 al 18 de septiembre, y que cuentan con el reconocimiento de Festa de Interese Turístico de Galicia.

Dispositivo especial

Se analizó sobre dispositivo especial que se desplegará teniendo en cuenta la elevada afluencia de visitantes prevista para esas fechas, sobre todo en la tradicional procesión marítima del domingo 13 y que es uno de los actos más representativos de esa celebración, en la que cientos de embarcaciones acompañarán a A Moreniña mientras tiene lugar la interpretación de la pieza popular e himno oficioso de Galicia.

En esa reunión también salieron a la luz los resultados del Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas, pues dos de los cuatro centros educativos de Primaria, Secundaria, Bacharelato y FP existentes en Rianxo solicitaron actividades preventivas dentro del citado plan director, y que en total se impartieron 23 accións formativas sobre convivencia y sensibilización sobre la comunidad educativa frente a los principales riesgos que afectan a la juventud -contaron con las participación de 480 personas entre alumnado, profesorado y familias-, de las que 8 fueron sobre ciberseguridad, otras tantas sobre acoso escolar, cinco sobre los delitos de odio y dos sobre violencia de género.

Otro de los asutos tratados fue el del seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, pues en la provincia coruñesa hay actualmente 2.688 casos activos en el sistema Viogén impulsado por el Gobierno de España, del que forma parte Rianxo. Y en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dicha localidad recibió 78.732,40 euros desde 2018, de los que 13.234,06 euros se corresponden a la actual anualidad.