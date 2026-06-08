O Pazo bajó el telón de sus Festas de Santo Antón con música y el paseo de su imagen por varios viales de ese lugar de Rianxo

Vecinos del lugar de O Pazo se turnaron a la hora de portar al Santo Antón en el paseo programado con su talla Chechu Río

El lugar rianxeiro de O Pazo vivió ayer, domingo 7 de junio, la tercera y ´última jornada de las celebraciones en honor a Santo Antón. Así, la clausura comenzó con el despertar de los vecinos esa zona debido al fuerte estruendo de las bombas de palenque que se lanzaron en torno a las diez de la mañana. Seguidamente, se dio paso a las alboradas a cargo del grupo de gaitas Buxaina, que a las 12.30 horas acompañó el tradicional paseo del Santo Antón, para dar paso a la una de la tarde a la misa cantada por el dúo de Ana Isabel Bermo. A su conclusión se desarrolló una sesión vermú con José Manuel, de Abanico, con la que se despidió esta fiesta por este año, aunque con la llegada del verano habrá otras por el entorno.

La banda de gaitas Buxaina, de Taragoña, acompañó al paseo de la imagen de Santo Antón por el lugar de O Pazo Chechu Río