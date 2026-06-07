Más de un millar de motos rugen en la concentración ‘Jas a Tope’, a la que asistieron 3.000 personas

La ruta mototurística salió con puntualidad británica a las seis de la tarde desde la Praza Castelao de Rianxo Chechu Río

Después de la recepción con un pincho y caña de bienvenida, cena a base de churrasco, criollos y chorizos y la actuación de DJ Matrek, la XVII Concentración Moteira ‘Jas a Tope’ de Rianxo, que volvió a tener su centro neurálgico en la Praza Castelao, atrajo en la jornada de ayer a más de un millar de motos, que rugieron tanto por las calles de la villa como por su entorno, especialmente en la ruta mototurística de unos 50 kilómetros de recorrido, que les llevó por Bexo, Catoira y Cordeiro hasta Caldas, donde iniciaron el regreso al punto de partida por Catoira y Leiro.

Públicos de todas las edades se dieron cita en la Praza Castelao para presenciar la concentración motera 'Jas a Tope' Chechu Río

La programación había arrancado con una exposición de motos antiguas, que se mantuvo durante toda la jornada, un vermú motero y mejillonada al mediodía, comida y sorteo de un jamón, atracciones con toro mecánico y barredora y un emotivo minuto de silencio por los compañeros moteros fallecidos y ofrenda ante la imagen de la Virxe de Guadalupe a los pies de la capilla. Desde la organización estimaron que fueron alrededor de 3.000 personas las que se pasaron en algún momento por el punto neurálgico del evento, que nuevamente fue la Praza Castelao.

Juegos y música

A la vuelta de la ruta tuvo lugar una pinchada en la carpa y el inicio de los juegos de motos -quemarruedas, prueba de sonido y carrera de lentos, ganando quien llegó a la meta sin apoyar el pie-, para seguidamente dar paso al concierto de The Cuncas, la cena y una nueva ruta, esta vez nocturna, por el casco antiguo, para posteriormente seguir la fiesta con Mínimo Eventos.

El pequeño Alén tuvo su momento de gloria subido en una moto acorde a su tamaño Chechu Río

Y para la jornada de hoy está anunciado que, tras el desayuno en la cafetería Castelao, dará comienzo una nueva ruta con pinchada, y comida a base de paella, a la que seguirán sorteos y reparto de regalos para los inscritos, peñas y motoclubes. A su conclusión llegará el momento de la despedida de los participantes, que se citarán para volver a verse la en la concentración que supondrá la mayoría de edad del evento.

Más de un millar de motos se dieron cita en la XVII Concentración Moteira 'Jas a Tope' de Rianxo Chechu Río

Algunmo de los participantes tuvo que hacer una reparación de urgencia para poder tomar la salida en la ruta mototurística vespertina Chechu Río