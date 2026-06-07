La pequeña Martina se divirtió montando en el toro me´znico que funcionó en las fiestas de Santo Antón en O Pazo Chechu Río

El lugar de O Pazo celebra este fin de semana sus fiestas de Santo Antón.Después de que la lluvia deslució la verbena en O Campiño, donde estaba programada la actuación de forma continuada del grupo América SL seguido de Chocolate Disco Móvil, lo que provocó que hubiera una afluencia inferior de personas de la que se esperaba,

Ayer hubo alboradas con el grupo de gaitas Buxaina, sesión vermú a cargo de Leite con Jalletas e hinchables vespertinos 'Pazolandia' en las fincas de O Pereiro, seguidos de una fiesta de la espuma, así como verbena con la charanga Fanfarria Furruxa -hizo un recorrido previo por los sitios de costumbre en un tardeo-, laz Banda de Nash y la orquesta Metrópolis.

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Esta programación festiva rematará hoy, empezando por el lanzamiento de bombas de palenque (10.00 horas), alboradas con la banda de gaitas Buxaina (10.30), que desde las 12.30 horas acompañará con sus acordes el tradicional paseo de Santo Antón. A la una de la tarde se oficiará una misa cantada por el dúo Ana Isabel Bermo, para rematar con una sesión vermú con José Manuel, cantante del mítico grupo Abanico.