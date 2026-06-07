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Rianxo

El lugar de O Pazo, a la entrada de Rianxo, disfruta honrando a Santo Antón con música e hinchables

Chechu López
07/06/2026 07:00
La pequeña Martina se divirtió montando en el toro me´znico que funcionó en las fiestas de Santo Antón en O Pazo
La pequeña Martina se divirtió montando en el toro me´znico que funcionó en las fiestas de Santo Antón en O Pazo
Chechu Río
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El lugar de O Pazo celebra este fin de semana sus fiestas de Santo Antón.Después de que la lluvia deslució la verbena en O Campiño, donde estaba programada la actuación de forma continuada del grupo América SL seguido de Chocolate Disco Móvil, lo que provocó que hubiera una afluencia inferior de personas de la que se esperaba, 

Ayer hubo alboradas con el grupo de gaitas Buxaina, sesión vermú a cargo de Leite con Jalletas e hinchables vespertinos 'Pazolandia' en las fincas de O Pereiro, seguidos de una fiesta de la espuma, así como verbena con la charanga Fanfarria Furruxa -hizo un recorrido previo por los sitios de costumbre en un tardeo-, laz Banda de Nash y la orquesta Metrópolis. 

Ultimas actividades

Esta programación festiva rematará hoy, empezando por el lanzamiento de bombas de palenque (10.00 horas), alboradas con la banda de gaitas Buxaina (10.30), que desde las 12.30 horas acompañará con sus acordes el tradicional paseo de Santo Antón. A la una de la tarde se oficiará una misa cantada por el dúo Ana Isabel Bermo, para rematar con una sesión vermú con José Manuel, cantante del mítico grupo Abanico.

El parque de hinchables instalado en las fincas de O Pereiro con motivo de las Festas de Santo Antón en O Pazo
El parque de hinchables instalado en las fincas de O Pereiro con motivo de las Festas de Santo Antón en O Pazo
Chechu Río
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