O Pazo, en Rianxo, dedica tres días de fiesta a Santo Antón, con música, actos religiosos, parque de hinchables y fiesta de la espuma

Imagen parcial del cartel con la programación festiva en O Pazopara la jornada inici8al que tiene lugar hoy

Con el lanzamiento a las doce de este mediodía de las primeras bombas de palenque, el lugar rianxeiro de O Pazo dará el pistoletazo de inicio a sus fiestas en honor de Santo Antón, que se prolongarán durante el resto del fin de semana. La programación tendrá continuidad esta noche, a partir de las 22.45 horas con una verbena en O Campiño que estará amenizada por la orquesta América, que actuará de manera continuada hasta las dos de la madrugada y, a continuación tomará el relevo Chocolate Disco Móvil.

En la jornada de mañana, el lanzamiento de las bombas de palenque a las 10.00 horas servirá para anunciar el comienzo del día dedicado a los más pequeños. Media hora después empezarán las alboradas a cargo del grupo de gaitas Buxaina y a la una y media de la tarde tendrá lugar una sesión vermú amenizada por el grupo Leite con Jalletas.

Ya en horario vespertino, desde las 17.00 horas se abrirá para todas las edades el parque de hinchables ‘Pazolandia’ en las fincas de O Pereiro -en ese entorno también habrá aparcamiento acondicionado-, y que está subvencionado por el Ayuntamiento de Rianxo, mientras que a las siete y media habrá una fiesta de la espuma. A las 19.00 iniciará su recorrido por los sitios de costumbre la charanga Fanfarria Furruxa, que a partir de las diez y media de la noche amenizará la verbena, además de la Banda de Nahs y Metrópolis.

Y el domingo 7, tras despertar a los vecinos con el ruido de las bombas de palenque desde las diez de la mañana, el grupo de gaitas Buxaina volverá a ofrecer las alboradas por el lugar, y que a las 12.30 horas acompañará el tradicional paseo del Santo Antón, para dar paso a la una de la tarde a la misa cantada por el dúo de Ana Isabel Bermo, y a su conclusión habrá sesión vermú con José Manuel, de Abanico, con la que se dará por rematada la programación de estos festejos.