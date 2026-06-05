Los grupos teatrales infantil y de adultos de Airiños ofrecerán hoy sendas funciones escénicas en las Escolas Vellas da Atalaia, en Asados

El grupo teatral Teatrinklis de Airiños ofrece´ra la función 'Misterior Misterioros' en las Escolas Vellas da Atalaia, en Asados

Las Escolas Vellas da Atalaia, en la parroquia rianxeira de Asados, acogerán dentro de la Mostra da Escola de Teatro de Airiños, en el marco de la 'Veladas de Primavera 2026', la representación teatral, a partir de las ocho de la tarde, de la función titulada ‘Misterios misteriosos’, a cargo de Teatrinklis TV, el grupo de los pequeños, compuesto por Amaro, Catuxa, Coral, Enol, Helena, Manuela, Santiago y Thiago.

Además, una hora más tarde, es decir, a partir de las nueve de la noche, será Pataka Makabra, grupo teatral de adultos de Airiños, presentará a las 21.00 la creación ‘A Cambio de Nada. Dereito Universal’, bajo la dirección y dramaturgia de Amantia Coello. Sobre el escenario desfilarán las actrices María Alcalde, Laura González, Katia Lojo, Sarai Miranda, Sara Rial, Micaela Rodríguez, Irea Tubío y Elsa Vidal, y los actores Hugo Alonso, Emilio SAborido y Breixo Segade.