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Rianxo

El PSOE de Rianxo asegura que el gobierno local se comprometió a asfaltar los accesos a la playa de Tanxil, al 'Brea Segade' y al campo de 'A Lomba'

Chechu López
04/06/2026 06:00
El portavoz socialista Óscar Rial ha insistido en reclamar la renovación del pavimento de viales de acceso como el que lleva al colegio 'Xosé María Brea Segade' en Taragoña
El portavoz socialista Óscar Rial ha insistido en reclamar la renovación del pavimento de viales de acceso como el que lleva al colegio 'Xosé María Brea Segade' en Taragoña
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El grupo municipal del PSOE de Rianxo volvió a defender en el pleno de la corporación local, como ya hizo en la sesión celebrada en abril, la necesidad de actuar de manera urgente en varios viales municipales deteriorados, como los accesos al colegio ‘Brea Segade’, al aparcamiento de la playa de Tanxil y la entrada al campo de A Lomba. Su portavoz, Óscar Rial, afirmó que en la anterior ocasión ni en aquella ocasión ni ahora el BNG y PP apoyaron la urgencia para abordar de inmediato estas demandas vecinales, “a pesar de que a situación non fixo máis que empeorar co paso dos meses”.

A pesar de esa negativa inicial, el debate permitió que, como señalan los socialistas, el equipo de gobierno asumió el compromiso de impulsar esas actuaciones, dando respuesta a unas reivindicaciones que desde el partido del puño y la rosa reclaman desde hace meses. El PSOE valora ese compromiso y espera que en próximos meses se materialice en hechos con la ejecución de los asfaltados y mejoras comprometidas. Por último, Rial dijo que seguirán ejerciendo una “oposición útil e responsable, trasladando os problemas reais da veciñanza, insistindo ata conseguir solucións para Rianxo”.

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