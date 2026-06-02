Rianxo albergará el próximo fin de semana una nueva edición de la Concentración Moteira ‘Jas a Tope’

El Motoclub ‘Jas a Tope’ programó para el próximo fin de semana, del 5 al 7 de junio, su XVII Concentración Moteira, que volverá a tener en la Praza Castelao su centro neurálgico. Las actividades arrancarán el viernes 5, a las siete de la tarde con la apertura de la inscripción y un pincho y caña de bienvenida, para luego dar paso a la cena a base de churrasco, criollos y chorizos, y desde la medianoche actuará DJ Matrek.

El programa del sábado 6, cuando habrá una exposición de motos antiguas durante toda la jornada, consistirá en desayuno en la cafetería Castelao (10.00), vermú motero y mejillonada (12.00), comida y sorteo de un jamón (14.00), atracciones con toro mecánico y barredora (16.00), minuto de silencio y ofrenda a la Virxe de Guadalupe (17.30), salida de ruta mototurística por el municipio y su entorno (18.00), pinchada en la carpa y comienzo de los juegos de motos -quemarruedas, prueba de sonido y carrera de lentos, ganando quien llegue a la meta sin apoyar el pie- (19.30), concierto de The Cuncas (20.00), cena (22.00) ruta nocturna por el casco antiguo (00.00) y fiesta con Mínimo Eventos.

Y para el domingo 7 habrá desayuno (10.00) ruta con pinchada (12.00) y comida a base de paella (14.30) y que irá seguida de sorteos y reparto de regalos para inscritos, peñas y motoclubes, tras lo que tendrá lugar la despedida de los participantes, que se citarán para volver a verse en la concentración que supondrá la mayoría de edad de este más que consolidado encuentro de personas apasionadas de las motos.

Los interesados en inscribirse en esta cita pueden hacerlo contactando con el Motoclub Jas a Tope llamando a los números de teléfono de contacto 669 047 689 y 606 329 857. Desde la organización indicaron que las plazas son limitadas y que el precio de la preinscripción es de 45 euros para toda la concentración, y tendrán derecho a camiseta y pegatina, pinchos y cañas, desayunos, comidas y cenas, queimada. Para los que prefieran la cuota media deberán abonar 35 euros la cuenta bancaria con IBAN ES15 2080 0310 5130 4000 9720, añadió que dispondrán de zona de acampada en el pabellón polideportivo, con baños y duchas.