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Rianxo

Rianxo vuelve a vivir la procesión de la Virgen de Fátima después de siete décadas sin salir a la calle

Chechu López
01/06/2026 06:25
La talla de la Virgen de Fátima volvió a recorrer las calles y plazas de la villa rianxeira
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Unas 250 personas participaron en las primeras horas de la noche de este sábado en Rianxo en la procesión de la Virgen de Fátima, con lo que se recuperó una tradición perdida hace aproximadamente 70 años. Durante la hora en que se prolongó el recorrido, que salió de la iglesia de Santa Columba, a donde regresó después de pasar por A Fonte, A Praciña, la Praza de Rafael Dieste y el Calexón do Xudío, se rezó el Rosario y se cantó el Ave María de Fátima. 

La celebración de Nosa Señora de Fátima había empezado a las nueve de la noche con una misa solemne en la iglesia parroquial de Santa Columba que oficiará Marcelino Sánchez Somoza, Los impulsores de esta iniciativa destacaron que la gente quedó muy contenta con que se realizase este desfile, sobre todo por el mucho tiempo que ha transcurrido desde que no se realizaba y, por último señalaron que "fue muy parecida a la que se hace en Fátima cada madrugada del 12 al 13 de mayo al ser una procesión rezada y cantada.

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