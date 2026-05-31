La Gala do Audiovisual del IES ‘Félix Muriel’ abarrotó el patio de butacas del auditorio de Rianxo

La gala se cerró con una foto de familias de la comunidad educativa participante en la gala audiovisual del instituto rianxeiro

El auditorio municipal rianxeiro albergó a última hora de la tarde del sábado la Gala do Audiovisual del IES ‘Félix Muriel’, un evento que logró abarrotar el patio de butacas de la sala ‘Arcos Moldes’, lo que hizo que fuera un auténtico éxito de participación y asistencia. Durante el acto, que se prolongó durante más de una hora, el público pudo presenciar la proyección de diversas producciones audiovisuales realizadas por el alumnado del centro educativo, entre la que figuraron los cortometrajes galardonados en distintos certámenes, que recibieron una excelente acogida por parte de las personas asistentes.

La gala sirvió para reconocer la colaboración de las familias y de otras personas de la comunidad educativa que contribuyeron de manera decisiva a la realización de todos esos proyectos. En este sentido, se hizo entrega de diversos obsequios a las familias que cedieron sus viviendas y establecimientos para facilitar las grabaciones de las piezas audiovisuales.

El evento contó con la asistencia de varios de los representantes de distintos grupos políticos representados en la corporación municipal, entre los que estaba el alcalde, Julián Bustelo, que quiso mostrar, con su presencia, su apoyo al trabajo audiovisual y educativo desarrollado por el instituto de Rianxo. La celebración remató con una sesión fotográfica en el photocall elaborado por el propio alumnado y profesorado, y que permitió poner el broche final a una jornada que estuvo marcada por la creatividad, la participación y compromiso con la cultura audiovisual.

Celebración de éxitos

La gala permitió, además, celebrar los éxitos alcanzados por el alumnado a lo largo del año, entre los que sobresalieron el primer Premio ‘José Hermida’ del Certame de Radio Escolar en categoría ESO y BAC por su podcast ‘Galicia, o país das Marabillas’, y el Premio Olloboi en la categoría ‘Muchachada Matine’ con el cortometraje ‘Nos vellos tempos’, así como el segundo premio de ese mismo certamen con la pieza ‘Ausencia’.

Desde el IES ‘Félix Muriel calificaron de “moi positiva” la respuesta del público y agredecieron el apoyo recibido por parte de las familias, de las instituciones y de la ciudadanía, que contribuyeron a a convertir esta gala en uno de los actos culturales y educativos más multitudinarios del curso.