Filgueiras, en Taragoña, celebra una romería a la antigua usanza que no deja de consolidarse

Algunos de los asistentes se animaron a bailar durante los conciertos programados dentro de la romería Chechu Río

Unas 300 personas acudieron hasta el lugar de Filgueiras, en la parroquia rianxeira de Taragoña, para participar a lo largo de la jornada de ayer en la quinta edición de la Romaría das Fousas, organizada por la comunidad de montes vecinales en mano común 'O Fieitoso', que preside Emilio Saborido, y el movimiento vecinal 'Fousas ao Monte'. Fue una fiesta popular a la antigua usanza, en la que no faltaron la comida y la música, principalmente, pero también con otras alternativas, como charlas divulgativas y peculiares actividades deportivas, entre otras.

Así, a partir de las doce del mediodía la celebración de la Romaría das Fousas, en el lugar de Filgueiras, en la parroquia rianxeira de Taragoña. Entre las actividades desarrolladas se incluyeron el 'Biathlon de Toxeira', para acto seguido Ramón Brea impartió el 'Faladoiro Fitotoponimia', se procedió a la entrega de los 'Galardóns Fousas26'. Luego llegaron los momentos de las competiciones de 'Tirolina e Trepa' y el 'Concurso de Bingo Musical'.

Aunque hubo quienes llevaron comida de sus casas, también se contó con un servicio de pulpería y churrasco para el resto. Entre los conciertos que se programaron y que despertaron gran interés entre los asistentes desde diferentes ubicaciones, provocando que varios de los presentes se animasen a bailar, figuraron los de Os Palleiráns en sesión vermú, mientras que en horario vespertino actuó Collón de Lola, seguido de Tremenda Sudada y, como colofón, no faltó la 'Bola Extra' con Misto e Ghasolino.

Familias y grupos de amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo Chechu Río

Numerosa gente acudió a disfrutar de la comida en el lugar de Filgueiras, en Taragoña Chechu Río

Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo Chechu Río

Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo Chechu Río

El público siguió los conciertos desde diferentes espacios del área en que se desarrolló la romería Chechu Río

Os Palleiráns ofrecieron uno de los conciertos que se pudieron disfrutar durante la romería Chechu Río

El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas Chechu Río

El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas Chechu Río

El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas Chechu Río

El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante el desarrollo de la romería Chechu Río

El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante la romería Chechu Río