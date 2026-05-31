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Rianxo

Filgueiras, en Taragoña, celebra una romería a la antigua usanza que no deja de consolidarse

Alrededor de 300 personas disfrutaron de la comida y de la variedad de actividades que se programaron durante toda la jornada de ayer

Chechu López
31/05/2026 06:40
Algunos de los asistentes se animaron a bailar durante los conciertos programados dentro de la romería
Algunos de los asistentes se animaron a bailar durante los conciertos programados dentro de la romería
Chechu Río
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Unas 300 personas acudieron hasta el lugar de Filgueiras, en la parroquia rianxeira de Taragoña, para participar a lo largo de la jornada de ayer en la quinta edición de la Romaría das Fousas, organizada por la comunidad de montes vecinales en mano común 'O Fieitoso', que preside Emilio Saborido, y el movimiento vecinal 'Fousas ao Monte'. Fue una fiesta popular a la antigua usanza, en la que no faltaron la comida y la música, principalmente, pero también con otras alternativas, como charlas divulgativas y peculiares actividades deportivas, entre otras.

Así, a partir de las doce del mediodía la celebración de la Romaría das Fousas, en el lugar de Filgueiras, en la parroquia rianxeira de Taragoña. Entre las actividades desarrolladas se incluyeron el 'Biathlon de Toxeira', para acto seguido Ramón Brea impartió el 'Faladoiro Fitotoponimia', se procedió a la entrega de los 'Galardóns Fousas26'. Luego llegaron los momentos de las competiciones de 'Tirolina e Trepa' y el 'Concurso de Bingo Musical'. 

Aunque hubo quienes llevaron comida de sus casas, también se contó con un servicio de pulpería y churrasco para el resto. Entre los conciertos que se programaron y que despertaron gran interés entre los asistentes desde diferentes ubicaciones, provocando que varios de los presentes se animasen a bailar, figuraron los de Os Palleiráns en sesión vermú, mientras que en horario vespertino actuó Collón de Lola, seguido de Tremenda Sudada y, como colofón, no faltó la 'Bola Extra' con Misto e Ghasolino.

Familias y grupos de amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Familias y grupos de amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Chechu Río
Numerosa gente acudió a disfrutar de la comida en el lugar de Filgueiras, en Taragoña
Numerosa gente acudió a disfrutar de la comida en el lugar de Filgueiras, en Taragoña
Chechu Río
Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Chechu Río
Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Familias y amigos acudieron a la romería a disfrutar de una comida de campo
Chechu Río
El público siguió los conciertos desde diferentes espacios del área en que se desarrolló la romería
El público siguió los conciertos desde diferentes espacios del área en que se desarrolló la romería
Chechu Río
Os Palleiráns ofrecieron uno de los conciertos que se pudieron disfrutar durante la romería
Os Palleiráns ofrecieron uno de los conciertos que se pudieron disfrutar durante la romería
Chechu Río
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
Chechu Río
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
Chechu Río
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
El churrasco fue una de las viandas que pudo disfrutar el público asistente a la Romaría das Fousas
Chechu Río
El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante el desarrollo de la romería
El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante el desarrollo de la romería
Chechu Río
El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante la romería
El puesto de venta de pulpo fue uno de los espacios más demandados durante la romería
Chechu Río
El público siguió desde cualquier punto de la romería los conciertos
El público siguió desde cualquier punto de la romería los conciertos
Chechu Río
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